La banca de inversión se resigna a Sánchez pero alerta de la deuda y del retraso de los fondos europeos

El mercado se ha tomado con bastante calma el inesperado resultado de las elecciones generales del domingo. Los primeros informes de los grandes bancos de inversión se resignan a la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno aunque no descartan una repetición electoral; en cualquier caso, creen que no habrá grandes perjuicios para la economía española, si bien alertan del exceso de deuda y del posible retraso en la llegada de los fondos europeos.

«A corto plazo, hay muy pocas implicaciones económicas. Si vamos a otras elecciones, ya tuvimos esto antes (2018) y la economía se comporta bien sin Gobierno. Si, en vez de eso, se mantiene el statu quo actual, no sería nada nuevo: el mercado está acostumbrado a eso», opina Bank of America.

UBS se decanta más claramente por una repetición electoral, ya que no cree que Sánchez sea capaz de aglutinar los apoyos que necesita. AXA se suma a este escenario, pero también le quita hierro: «Con todo, aunque las elecciones no hayan aportado tanta estabilidad al país, su posición subyacente es probablemente lo bastante sólida como para ayudarle a atravesar algunos meses más de incertidumbre si, por ejemplo, hay que organizar nuevas elecciones». Y añade que «en cualquier caso, en la campaña no hubo ningún abismo entre los proyectos económicos de PSOE y PP».

Ahora bien, «no todo es color de rosa en España», según la aseguradora francesa. «El déficit público puede estar bajo control, pero la deuda pública alcanzará probablemente el 111% del PIB este año, mientras que la subida de los tipos de interés hará que la ecuación fiscal sea más difícil de resolver en los próximos años», advierte.

Para Bank of America, «la cuestión más relevante es que los hitos para recibir los fondos europeos Next Generation probablemente van a sufrir mucho si hay nuevas elecciones, lo que puede suponer retrasos significativos en su desembolso», que ya lleva bastante retraso y acumula numerosas irregularidades, como ha venido informando OKDIARIO. Esta entidad también alerta de que «con España en la presidencia de la UE, la negociación de las nuevas reglas fiscales va a afrontar todavía más obstáculos».

Frenazo de Vox

Algo que las firmas de inversión internacionales consideran muy positivo es que Vox se haya quedado en el 12% de los votos, ya que fuera de España se da mucha importancia al avance de los partidos ultranacionalistas. «La mala noticia es que el Parlamento está muy fragmentado, y eso significa que nada demasiado mala se puede hacer. Pero también implica que no pasará nada demasiado bueno», según la entidad norteamericana.

En todo caso, los inversores extranjeros no tienen a España entre sus principales preocupaciones; les importa más la reunión del BCE de este jueves: «Es un buen signo de los tiempos que no haya surgido ninguna tensión especial en los mercados -ni siquiera mucha curiosidad- en vísperas de las elecciones generales en España. Hace diez años, la crisis periférica aún estaba en pleno apogeo, y los cambios políticos al minuto eran escrutados por los inversores. El hecho de que la salud económica de España no sea actualmente una preocupación importante ayuda, por supuesto» según AXA.

Esta firma concluye: «Tenemos muchas razones para estar preocupados por Europa en estos momentos, pero España puede seguir estando a cierta distancia de los primeros puestos de nuestras preocupaciones».