Nueva ruta de Iberia a Estados Unidos. Iberia inaugura este domingo su primer vuelo directo entre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el aeropuerto de Newark (EWR), en Nueva York, con el que la aerolínea pasa a operar tres vuelos diarios al área metropolitana neoyorquina. El vuelo despegará a las 19:35 horas, operado con el Airbus A321XLR.

Con la incorporación de la frecuencia a Newark, Iberia amplía su oferta en uno de sus principales mercados en Estados Unidos, donde ya contaba con dos frecuencias diarias al aeropuerto JFK. Según ha explicado la compañía, ha orientado la nueva ruta al cliente corporativo por el acceso desde este aeropuerto al distrito financiero de Manhattan, mercado que considera prioritario en su red norteamericana.

La directora Comercial, Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia, María Jesús López, ha señalado que «el lanzamiento de esta nueva ruta a Newark permite seguir creciendo en Estados Unidos y, en concreto, en Nueva York, un mercado clave para Iberia». «Con tres vuelos diarios, ofrecemos a nuestros clientes más opciones y mayor flexibilidad, además de la posibilidad de volar a dos aeropuertos distintos en Nueva York», ha añadido.

López ha destacado que la operativa se realiza «con el A321XLR, un avión que está marcando un antes y un después en los vuelos transatlánticos» en el marco del Plan de Vuelo 2030 de la aerolínea.

El inicio de la nueva ruta coincide con el arranque de la temporada de verano, en la que Iberia ha programado 352.055 plazas entre Madrid y Nueva York, un 43% más que el año anterior. En el conjunto de su red en Estados Unidos y Canadá, la aerolínea ha dispuesto 1.280.254 plazas para este verano –un 19,02% más– y operará hasta 166 vuelos semanales, frente a los 144 de la temporada anterior.

Además de Newark, la expansión de Iberia en Norteamérica para este verano incluye la apertura de Toronto y el primer verano completo de la conexión con Orlando. La aerolínea cuenta actualmente con siete unidades del Airbus A321XLR en su flota, modelo del que fue aerolínea lanzadora y con el que está desarrollando nuevas rutas transatlánticas en el marco de su Plan de Vuelo 2030.