La huelga de los camioneros ha conseguido desatar el caos logístico en tan sólo dos semanas de paralización de la actividad. No obstante, los acuerdos firmados entre el Gobierno y la patronal y la necesidad de miles de transportistas de volver a la actividad -después 15 días cobrando cero euros- ha provocado que el paro se desinfle en algunas comunidades autónomas si vea un mayor tráfico de camiones. Pese a la relajación de los piquetes y el aumento de las descargas de mercancía, las consecuencias siguen afectando a fábricas de automoción, supermercados o gasolineras que continúan registrando falta de abastecimiento.

El presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández, ha explicado a este diario que «el paro de la actividad de los transportistas continúa y no vamos a volver a la actividad hasta que el Gobierno ponga en marcha medidas de calado para que aquel transportista que salga con su camión una noche a las cuatro de la mañana no cierre el mes a perdidas, para que nos paguen lo que nos tienen que pagar por cada viaje».

No obstante, fuentes de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte han confesado que en comunidades como Cataluña o Madrid el paro se da, prácticamente, por terminado. «Son muchos días parados, quince días sin entrar un euro por la puerta y ya nos vemos obligados a salir con el camión, aunque sabemos que las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Transportes -entre ellas una rebaja de 20 céntimos del carburante o ayudas directas- no van a llegar a las pequeñas empresas y a los autónomos, asfixiados por el alza del combustible». «En los próximos meses muchos transportistas venderán sus camiones porque ya no aguantan más», avisan.

Un portavoz de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha asegurado que son «muchos más camiones los que están circulando» respecto a la semana pasada, pero ha insistido en que «se siguen pinchando ruedas» en los piquetes localizados en las regiones ya mencionadas.

La CETM no cree que haya motivos para proseguir con las protestas, ya que los acuerdos alcanzados con el Gobierno «complementan, de manera coyuntural, a los que se adoptaron en diciembre» y que en su opinión ya resolvían los principales problemas del sector.

Lejos de la normalidad

El paro de la actividad de los camioneros provocó una caída del consumo del combustible en las estaciones de servicio del 35%. Una cifra que se ha recuperado un poco este lunes, pero que continúa por debajo de los niveles normales. Unos datos que reflejan que la situación de normalidad en las carreteras aún no se ha recuperado y estará lejos de hacerlo si miles de transportistas continúan con su camión parado.

Pese a la mejora del tráfico, aún hay decenas de empresas que continúan sufriendo las consecuencia del paro de los camioneros como es el caso de factorías de automoción, industrias alimentarias, supermercados o gasolineras. «El escenario de normalidad podría tardar semanas en registrarse, ya que el sector de la logística en España ha estado prácticamente parado durante 15 días. Habrá que esperar», aseguran fuentes afectadas por la huelga de los camioneros.

El Grupo Calvo, Azucarera, Cuétara, Danone, Michelin, BSH y Coren han detenido durante unos días su producción. Mientras que otras como Gallo, Nestlé, Estrella Galicia, Heineken o Mahou San Miguel alertan de que tendrán que «unirse a la tendencia pronto» si la situación de la huelga de los camioneros continúa así.