Horarios de Mercadona en Nochevieja: a qué hora cierra el supermercado

La última noche del año ya está aquí y Mercadona trae novedades muy importantes en lo referente a sus horarios. Cambiamos de 2024 a 2025 y tanto el 31 de diciembre, correspondiente a Nochevieja, como el 1 de enero, en Año Nuevo, estamos acostumbrados a recibir en casa a familia y amigos. Eso por ello que las visitas a supermercados son de lo más habitual durante estas fechas y a continuación te contamos a qué hora abre y a qué hora cierra Mercadona en Nochevieja y Año Nuevo.

La primera pregunta ya la hemos respondido de manera indirecta. En efecto, Mercadona tendrá abiertos sus supermercados hoy, martes 31 de diciembre, para quienes necesiten hacerse con los productos de última hora en el supermercado con mayor prestigio de toda España.

Aunque Mercadona tiene como norma general no abrir los domingos ni los festivos, en realidad el 31 de diciembre es un día laborable y por eso los supermercados estarán abiertos como ya sucedió en Nochebuena. Sin embargo, sus horarios variarán.

A qué hora cierra Mercadona el 31 de diciembre

Sin embargo, el horario de Mercadona en Nochevieja no será el habitual de las tiendas de la empresa de origen valenciano en el resto de sus jornadas, si no que atenderá a un horario reducido en el día de Nochevieja, el 31 de diciembre de 2024.

Así las cosas, en comparación con el horario del lunes 30 de diciembre, en el que Mercadona abrió sus puertas hasta las 21:30 horas, el martes 31 de diciembre Mercadona contará con un horario reducido, en el que abre sus tiendas desde las 9:00 horas y las cerrará a las 19:00 horas, buscando también el descanso de sus trabajadores, quienes pasarán como todos los españoles este momento con los suyos, en familia o con amigos.

Mercadona no abre el 1 de enero en Año Nuevo

El día que no habrá tanta suerte si se te ha olvidado algo del supermercado será este miércoles 1 de enero, considerado festivo nacional y por lo tanto día de descanso en Mercadona. El supermercado no abre sus tiendas los festivos y éste día de Año Nuevo no será menos, de forma que hoy es el día que debes comprar todo lo necesario para la comida de mañana.

Mercadona sigue de esta manera la misma política que la semana pasada, cuando abrió sus tiendas el 24 de diciembre, en Nochebuena, pero permaneció cerrado en el festivo del, 25 de diciembre, día de Navidad.