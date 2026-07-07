HOCHTIEF ha obtenido un contrato de NTT Global Data Centers para construir un centro de datos en Berlín. El contrato, valorado en varios cientos de millones de euros, abarca la construcción de una instalación con una capacidad de 36 MW.

El proyecto, a cargo de un equipo integrado por HOCHTIEF Infrastructure y Turner (a través de su filial Dornan), tiene previsto comenzar la construcción en el verano de 2026, y la entrega de las primeras salas de datos está programada para 2028. Se prevé que la obra esté totalmente terminada en 2029.

«Este proyecto refleja nuestro continuo enfoque en la infraestructura digital y refuerza la posición de liderazgo de HOCHTIEF en este mercado», declaró Juan Santamaría, consejero delegado de HOCHTIEF.

«Alemania está experimentando una fuerte y sostenida demanda de capacidad de centros de datos y, al combinar las capacidades de HOCHTIEF Infrastructure y Dornan, estamos en una posición privilegiada para respaldar la continua expansión de la infraestructura digital que sustenta el crecimiento económico y la innovación».

«Este es un proyecto importante para nosotros en Alemania», declaró Peter Hingott, director ejecutivo de HOCHTIEF Infrastructure. «Lo desarrollamos localmente y lo llevaremos a cabo con un equipo integrado, aprovechando la experiencia de HOCHTIEF Infrastructure en construcciones complejas y nuestro profundo conocimiento del mercado».

«Nos complace apoyar este proyecto junto con HOCHTIEF Infrastructure», declaró Micheál O’Connor, director general del grupo Dornan. «El equipo de Dornan aporta una experiencia especializada en mecánica y electricidad que resulta fundamental para el éxito de centros de datos de esta envergadura».

El proyecto contempla la construcción de un centro de datos de tres plantas y 36 MW, y un edificio de oficinas de cuatro plantas. El alcance incluye todos los trabajos de ingeniería eléctrica y mecánica, así como la implementación de sistemas avanzados de seguridad y gestión.

En 2025, HOCHTIEF consiguió pedidos de centros de datos por valor de 16.800 millones de euros, lo que representa el 21 por ciento de la cartera de pedidos pendientes.