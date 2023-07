Hidrata, no tiene calorías y cero azúcar: fiebre por la novedad de Mercadona

Ahora que estamos en verano, seguro que te encantará disfrutar de una bebida refrescante y mucho mejor si es saludable, de modo que no vas a poder resistirse a la última novedad de Mercadona que ya ha provocado una fiebre entres sus clientes ya que hidrata, no tiene calorías y además es cero azúcar.

La novedad refrescante que arrasa en Mercadona

La novedad de Mercadona que es ya la más vendida de todas, no es otra que su refresco té sabor melocotón Hacendado zero. Se trata de una bebida sin gas, sin conservantes, sin azúcares añadidos y con cero calorías, ideal para hidratarse en cualquier momento del día.

El refresco té sabor melocotón Hacendado zero es una bebida elaborada con extracto de té (0,14%), concentrado de zumo de melocotón (0,1%) y edulcorantes (sucralosa y acesulfamo K), que le aportan un sabor dulce sin aportar calorías. Además, contiene ácido cítrico y ácido ascórbico, que actúan como acidulante y antioxidante, respectivamente.

Este refresco se presenta en una botella de 1,5 litros y a un precio de tan solo 0,95 euros. Se puede encontrar en la sección de bebidas de Mercadona, junto con otros refrescos de té Hacendado: limón, mango y la última novedad, sabor melocotón cero.

¿Por qué triunfa entre los consumidores?

El refresco té sabor melocotón Hacendado zero es una opción perfecta para los que buscan cuidar la línea y evitar el consumo de azúcar, ya que tiene un valor energético de solo 7,6 kJ (1,9 kcal) por cada 100 ml de producto. Además, no contiene ningún alérgeno de declaración obligatoria, por lo que es apto para personas con intolerancias o alergias alimentarias.

Pero no solo eso, sino que también es una bebida muy refrescante y sabrosa, que combina el aroma del té con el dulzor del melocotón. Se puede tomar fría o a temperatura ambiente, según el gusto de cada uno. Es ideal para acompañar las comidas, los tentempiés o simplemente para hidratarse entre horas.

¿A qué esperas para probarlo? Si te ha llamado la atención este refresco y quieres probarlo, solo tienes que acercarte a tu Mercadona más cercano y buscarlo en la sección de bebidas. O si lo prefieres, puedes comprarlo online a través de la página web de Mercadona, introduciendo tu código postal y seleccionando el producto. Así podrás disfrutar de esta bebida refrescante y saludable en tu casa o donde quieras.

No te quedes sin probar el refresco té sabor melocotón Hacendado zero, la novedad de Mercadona que está causando furor entre los consumidores. Hidrata, no tiene calorías y cero azúcar. ¿Qué más se puede pedir?.