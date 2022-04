Nueva polémica por la rebaja de los 20 céntimos en el carburante. Las gasolineras prevén pérdidas económicas millonarias por un descuadre en el cálculo del IVA, ya que existe una diferencia de tres céntimos entre el cálculo que exige el real decreto ley sobre este tributo -fórmula que no se puede realizar por su complejidad tecnológica- y el cálculo que ya está soportando el sistema de las estaciones de servicio desde este viernes a las 00:00 horas. En el primer caso, el IVA que se aplica es de 0,31 euros y en el segundo de 0,28 euros. Una diferencia que los empresarios temen que reclamará el fisco al final del trimestre y que provocará que se denieguen miles de anticipos.

Así lo han confirmado fuentes del sector en conversaciones con este diario que aseguran que «las estaciones de servicio están realizando descuentos comerciales, lo que significa que la resta se hace al precio inicial, y no bonificaciones como exige el real decreto ley, donde la sustracción se aplica al final de la factura». «Una aplicación que no concuerda fiscalmente con la norma y abre la puerta a que el fisco reclame millones de euros a las estaciones de servicio por este error en el cobro», aseguran.

«Después de reiteradas consultas, la Subdirección General de Gestión e Intervención de Impuestos Espaciales de la Agencia Tributaria ha confirmado que la resta de los 20 céntimos en el carburante debe realizarse en forma de bonificación y no afectando de forma directa a la base imponible, pese a alertar al Ministerio de Hacienda de que nuestro sistema no está preparado para obedecer la norma», critican. Además, aseguran que cambiarlo podría llevar varias semanas a nuestros informáticos.

Ante esta situación, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) ha solicitado directamente la retirada del real decreto ley porque su aprobación tendrá consecuencias nefastas para el sector, al entender que la medida asfixia a los pequeños y medianos empresarios a pesar del «supuesto» adelanto de liquidez que ha anunciado el Gobierno, que se puede solicitar desde el pasado viernes y que Hacienda se ha comprometido a ingresar esta semana.

Entre el 1 y el 15 de mayo las estaciones de servicio deberán enviar a la Agencia Tributaria un informe sobre los litros vendidos en el mes de abril para ajustar los anticipos o ingresar el dinero de los descuentos a aquellas gasolineras que no han podido solicitarlos. No obstante, no será hasta junio cuando los dueños de las gasolineras tendrán que declarar el IVA.

Las gasolineras no se fían

Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR) han advertido del posible cierre de algunas gasolineras ante la falta de liquidez necesaria para hacer frente al «adelanto» de las bonificaciones, ya que no se fían de que el Gobierno abone el dinero esta semana como ha prometido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por los problemas que se han registrado en la web de la Agencia Tributaria para solicitar las primeras bonificaciones.

La obligación de bonificar recae en las estaciones de servicio, «que deben adelantar esas cantidades, que, en un principio, recuperarán mediante adelantos o devoluciones, pero sin especificar plazos concretos ni dar seguridad en las propias devoluciones», han añadido.

«Lamentamos profundamente esta situación que se podría haber evitado tomando medidas con el tiempo necesario para su correcta planificación y siempre en contacto y de acuerdo con el sector de las estaciones de servicio», concluyen.