Al Gobierno ya no le hace falta oposición para encontrar grietas en su relato. A la inminente salida de la directora de la Agencia Tributaria, se unen las críticas de los Técnicos de Hacienda (GESTHA).

Los sindicatos denuncian que la Agencia Tributaria ha adelantado los resultados del control tributario, por primera vez en el último trienio, para tapar su crisis interna.

Desde Hacienda piden transparencia para esclarecer las causas reales de la desbandada, pues dudan abiertamente de la versión oficial. En este sentido, las salidas en la dirección del organismo «les pillaron por sorpresa», generando incertidumbre entre los trabajadores.

Desplome del 87% en fraude

Por si fuera poco, los sindicatos señalan que la AEAT lleva cinco años sin cumplir dos disposiciones de la ley de prevención del fraude fiscal de 2021.

En este contexto, la Agencia Tributaria se comprometía a contratar un 40% de empleados más, incluso prometió acudir a expertos para controlar la economía sumergida en España.

Por ello, GESTHA considera inexplicable que la AEAT no aproveche las capacidades y limite las competencias a los técnicos de Hacienda que son el 83,7% de los funcionarios del grupo A y no puedan perseguir los delitos contra la Hacienda Pública, lo que ha llevado al desplome del 85% de las denuncias por delitos fiscales hasta 2024, omitiendo, además, esta información en los resultados de los últimos años.

Además, los técnicos señalan que este desplome de denuncias por delitos fiscales no significa que haya un mejor cumplimiento, sino que se persigue menos los fraudes más complejos y sofisticados, como indica que el importe de las cuotas tributarias defraudadas solo han descendido un 38,2%; es decir, “los evasores defraudan más, pero se les denuncia menos”, según los técnicos de Hacienda.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo “la AEAT quitó a los técnicos de Hacienda las competencias para investigar los delitos fiscales, una de las causas principales de este desplome, provocando un gran perjuicio para los intereses generales, por lo que piden al Ministro de Hacienda, Arcadi España, recuperar las funciones que realizaban hasta que cambió la norma en 2010.”

La otra cara de las cifras

En paralelo, GESTHA destaca que la AEAT supera por segunda vez consecutiva los resultados del control tributario de 2020, en 5.468 millones, un 31,7% acumulado en este quinquenio, un aumento del 6,3% interanual en este período.

La AEAT acaba de informar que en el pasado año 2025 logró unos resultados globales en el control tributario de 22.743 millones de euros, frente a los 17.274 millones que alcanzó en 2020, año marcado por el confinamiento, la ausencia de visitas a los locales de negocio y el teletrabajo de los empleados de la AEAT, pese a lo cual se tardó cuatro años en ser superados.

Una de las causas del aumento de los resultados fue que en abril de 2025 la AEAT aumentó las competencias a los técnicos de la inspección para que puedan investigar a empresas de hasta los 10 millones de euros de facturación, tras once años sin actualizarlas, pese a la inflación acumulada y al aumento de la dimensión de las empresas producido desde 2014.

Por ello, GESTHA vaticina que continuará la mejora en los resultados de la inspección de los próximos años, y reclama que ese aumento de competencias llegue también a las áreas de Gestión, Aduanas y Recaudación, y contraponen como ejemplo que la deuda pendiente de cobro a final de 2025 ha marcado un máximo de 46.607 millones de euros, siguiendo la tendencia creciente desde que en 2023 se quitó algunas competencias recaudatorias a los técnicos Jefes de Grupos, de Servicio y Administradores.

Y en ese máximo se han descontado unos 2.000 millones de deudas anuladas tras eliminar declaraciones a ingresar falseadas y atribuidas incorrectamente a contribuyentes del sector de Hidrocarburos en 2024.