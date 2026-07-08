GSA Servicios Ambientales acomete su mayor expansión territorial con actividad en Extremadura y Canarias y consolida su liderazgo en Andalucía

GSA Servicios Ambientales ha dado el mayor salto geográfico de su historia al resultar adjudicataria del concurso convocado por Ecovidrio para la recogida y el almacenamiento de envases de vidrio en distintas provincias de Andalucía, Extremadura y Canarias. La implantación de la compañía en estas tres regiones conlleva una inversión de más de cuatro millones de euros, destinados a fortalecer su estructura y establecer nuevas vías de negocio.

El servicio, que arrancará el próximo 1 de febrero de 2027, cuenta con un periodo de ejecución de ocho años (con opción a dos más de prórroga) y una previsión global de gestión que supera las 75.000 toneladas anuales de vidrio.

Esta adjudicación supone el punto de partida de la estrategia de crecimiento de GSA. Con más de 30 años de trayectoria en la gestión integral de residuos, tanto los tradicionales como los de nueva aparición, como el desperdicio alimentario o los textiles, la compañía prevé extender progresivamente su modelo de trabajo a los nuevos territorios, tal y como ya viene haciendo en Andalucía.

«Esto no es más que el principio. Somos referentes en la recogida de vidrio en el sur de España, pero en GSA gestionamos todo tipo de residuos. Tenemos los medios, el equipo y la experiencia para hacer mucho más, y en los próximos años GSA va a sonar fuerte en Extremadura y en Canarias», asegura Pedro Caraballo, director general de GSA Servicios Ambientales.

Despliegue y estructura propia en Canarias y Extremadura

Se trata de la primera vez que la compañía implanta estos servicios fuera de Andalucía, un paso que implica una apuesta estructural: GSA creará delegaciones propias en Canarias y Extremadura, dotadas de instalaciones, recursos técnicos y un importante equipo humano nativo.

En el archipiélago canario, la empresa andaluza asumirá la recogida y almacenamiento de vidrio en la práctica totalidad de la provincia de Las Palmas, abarcando las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, donde se estima un volumen superior a las 22.500 toneladas anuales.

Por su parte, el desembarco en Extremadura supondrá la gestión de más de 9.000 toneladas anuales de vidrio. En este territorio, además, GSA se hace cargo del servicio de recogida puerta a puerta (PaP) en los municipios de Mérida, Badajoz, Plasencia y Coria, que ha comenzado este miércoles, 1 de julio.

Liderazgo en el sur de España

Los nuevos contratos suponen, además, un impulso cuantitativo para la actividad histórica de GSA en Andalucía, donde la previsión anual superará las 44.000 toneladas de vidrio recogidas, un 21% más que en 2025.

En este sentido, la empresa mantendrá su actividad en las provincias de Cádiz y Granada, así como los municipios de la Costa del Sol (Málaga), zonas en las que seguirá realizando la recogida de vidrio y el servicio puerta a puerta. A este despliegue consolidado se suma ahora la adjudicación de los servicios de recogida y almacenamiento de vidrio en Huelva y Sevilla, dando cobertura a un total de 120 municipios entre ambas provincias.