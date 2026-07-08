Tengo el pelo rizado y llevo años usando este truco casero para evitar el frizz: no daña el cabello y no cuesta absolutamente nada

No daña el cabello y no cuesta absolutamente nada, el pelo rizado puede evitar el frizz con un truco casero de lo más eficaz. En estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Nada mejor que cuidar nuestro peinado y hacerlo de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Una novedad plena que podría acabar siendo la que nos acompañará en breve.

Cuando salimos un poco de nuestra zona de confort y lucir pelazo. En verano no necesariamente deberemos renunciar a un peinado rizado que puede acabar siendo lo que nos alejará de esa melena perfecta que queremos. El calor y la humedad pueden causar estragos en unas jornadas en las que el cuidado pasa a un segundo plano. Necesitamos relajarnos, descansar y descubrir la esencia de un giro radical que hasta el momento no sabíamos en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que podría acabar de darnos ese detalle que hasta el momento desconocíamos, un buen básico que hará de este truco el mejor aliado posible de una melena libre de frizz.

No daña el cabello y no cuesta absolutamente nada

No cuesta absolutamente nada, no daña el cabello y es realmente uno de los básicos que hasta el momento no sabíamos que podríamos poner por delante. Este tipo de elementos que tenemos en casa, pero que no usamos del todo, son los que nos conseguirán lo que necesitamos y más.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos poner en práctica. Es momento de usar todos los trucos, de esos que las abuelas nos descubrirán y lo harán de tal forma que hasta el momento no sabíamos.

Estos trucos esenciales para lucir pelazo nos alejarán de ese frizz que hasta el momento nos ha conseguido ese elemento que nos alejará de ese encrespado tan molesto. Despídete de las coletas o de las trenzas, tu pelo rizado puede quedar como nunca con la ayuda de un detalle que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica.

Este truco casero te ayudará a evitar el frizz

Evitar el frizz es posible, con la ayuda de un truco que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a conseguir en casa, con un detalle que acabará siendo esencial.

Los expertos de la Tiendajustinodelgado nos dan unos conejos esenciales para alejar el encrespamiento de nuestra melena de forma definitiva este verano:

¿Te lavas el pelo todos los días?. Pues hazlo con cremas lavantes en lugar de con champús o busca aquellos que sean syndet para que no te lo resequen más. Y utiliza mejor agua tibia o fresca para lavarte el pelo, que ahora con el calor se aguanta mejor y lo daña menos.

Usa mascarillas y acondicionadores. No te los saltes nunca bajo ningún concepto porque son los que van a mantener tu pelo hidratado y a prueba de encrespamiento. Pero hazlo solo de medios a puntas. Si puedes, elígelos siempre que sean específicos anti-encrespamiento.

Seca bien. Nunca frotes con la toalla, mejor dejarla un rato puesta a modo de turbante, y el secador siempre a un palmo del pelo, no lo pegues o lo castigarás. Aunque ahora en verano, lo mejor que puedes hacer por tu melena es dejarla secar al aire.

Usa peines de madera. Los de plástico pueden transmitir electricidad estática al cabello y eso solo lo encrespa más. Mejor cepillar el pelo despacio y siempre con peines de fibras naturales.

Cuidado con los productos de peinado. Lacas y espumas pueden resecar el cabello de más, lo mejor es que recurras a aceites para dar brillo y aportar un extra de hidratación.

¡No te toques el pelo!. Hay multitud de gestos cotidianos que encrespan más el pelo pero estar todo el día tocándolo, además de ensuciarlo, es uno de los que más lo estropean.

Hay un truco que nunca falla y es usar un buen champú de calidad, invertir en este elemento que nos asegura una melena de lo más cuidada es esencial. De la misma forma que vamos a conseguir un cambio de tendencia esencial con la ayuda de un detalle que será clave. Un aclarado con agua fría puede ser lo que necesitamos para conseguir despedirnos para siempre del encrespamiento.

Si le añades un poco de vinagre, conseguirás un brillo extra, en una melena de esas que parecerá recién salida de la peluquería.