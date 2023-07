Las grandes consultoras auguran un escenario favorable al Ibex: «Nos viene bien el bloqueo político»

El Ibex 35 no ha dejado pasar ni un día desde las elecciones generales del pasado 23J para preguntar a las grandes consultoras españolas cuál será el escenario económico de segundo semestre del año. Ante la dificultad del PP de conformar gobierno, las big four y otras consultoras medianas ya tildan de «escenario favorable» la continuidad del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, tal y como han explicado a OKDIARIO.

Casi 10 meses estuvo España en 2015 sin renovar su Ejecutivo. Más de 300 días de periodo de interinidad que amenazó con superar los 514 de Bélgica. Este escenario es exactamente el mismo que ahora barajan los expertos en consultoría empresarial. «Nos encontramos ante un escenario político de perdedores donde casi todos han fracasado en sus objetivos, incluso el ganador», apuntala un consultor a este medio, que prefiere mantener el anonimato para preservar su confidencialidad y la de sus clientes.

Impulso por el turismo del verano

Otros cinco expertos en consultoría empresarial que llevan la auditoría de multinacionales y grandes contribuyentes, responden en el mismo sentido: «En nuestros informes hemos subrayado que habrá continuidad como si no hubiera habido elecciones». El contexto económico no puede ser mejor: «Vamos a vivir un momento dulce del turismo este verano, con niveles que no veíamos desde 2019. Ello traerá consumo y reactivará la economía».

No se aprueban nuevas leyes

Este diario ha tenido acceso a varios de esos informes enviados a grandes compañías y las conclusiones son esclarecedoras: «La situación de bloqueo político facilitará un escenario empresarial estable al no ser posible la aprobación de leyes ordinarias ni ejercer mayores competencias que las previstas para los estados de alarma, excepción y sitio. Por tanto, la no aprobación de nueva legislación, especialmente en materia impositiva, creará un clima de mayor seguridad jurídica».

Así, en especial referencia a los impuestos, «todo indica que el Impuesto a la banca y a las grandes energéticas continuará vigente al menos durante el presente 2023 y el próximo ejercicio 2024», tal y como confirmó el propio Alberto Núñez Feijóo, ahora candidato a la presidencia del Gobierno más votado el pasado 23J. Por otro lado, «aunque la propuesta fiscal del PP y Vox parece crear un entorno muy favorable a la gran empresa», las consultoras consideran «más preferible un entorno inmutable para el segundo semestre del 2023, ante la posible primera reacción europea de un cambio en el Gobierno de la Nación», máxime «cuando resulta coincidente con la vuelta a las reglas del gasto fiscal, obligación a la que no ha tenido que enfrentarse el Ejecutivo español desde el ejercicio de la pandemia».