El consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno, cree que la valoración global de Sareb en vísperas de su nacionalización «debe ser positiva» a pesar de que «su coste ha sido muy alto para la sociedad y para las cuentas de los bancos». Por otro lado, considera que no hay una nueva burbuja inmobiliaria ni tampoco una guerra hipotecaria en la banca que pueda repetir los errores del pasado.

«La historia de Sareb hay que verla en el contexto de una crisis fortísima en que la prima de riesgo estaba desorbitada y había una gran tensión. Aquella historia de creación de la Sareb y de los decretos para valorar los activos de los bancos [los ‘decretos Guindos’] fue un ajuste muy duro, pero permitió recuperar la normalidad y una prima de riesgo normalizada», ha explicado González Bueno.

Por eso, cree que «la valoración en su conjunto como ciudadanos debe ser positiva, aunque el coste ha sido muy alto para la sociedad y para las cuentas de los bancos». En su caso -como en el conjunto del sector- tiene su participación totalmente provisionada y valorada en un euro. Asimismo, ha reconocido conversaciones con el Gobierno para la venta que adelantó OKDIARIO.

Niega que haya una nueva burbuja inmobiliaria

Respecto a la situación actual del mercado inmobiliario, ha quitado hierro a la preocupación del Banco de España por la guerra entre entidades que ha bajado los tipos fijos de las hipotecas al 1% y ha elevado el porcentaje de los préstamos al 90% del valor de la vivienda, de la que también informó este periódico.

«Estamos viendo alzas de precios más contenidas, del 4%, en España y del 10% en Reino Unido, no estamos viendo una burbuja. El nivel de actividad es más fuerte pero no hay un sobrecalentamiento ni un sobreendeudamiento. Estamos lejos de las figuras previas. Creemos que el mercado va a seguir animado por el cambio de hábitos de consumo, el trabajo mixto y el ahorro embolsado por el poco consumo en 2020», sostiene.

Y añade que «no estamos cometiendo los mismos errores que en el pasado: el loan to value (porcentaje financiado del precio de la vivienda) está en niveles moderados. Aunque hay alguna excepción que ofrece el 90%, la mayoría de la cartera está por el 60% y es difícil superar el 80%. Y no se está produciendo un calentamiento de precios que puede provocar una corrección y dejar el valor de las casas por debajo del de los préstamos».

Los fondos europeos van retrasados y necesitan a la banca

En la presentación de los resultados anuales de Sabadell, González Bueno se ha sumado a las voces en la banca que piden tener un papel activo en el reparto de los fondos europeos y que creen que van con retraso, ya que sólo se han repartido 11.000 millones y han ido a parar casi en su totalidad a administraciones públicas.

A su juicio, «el éxito de los fondos va a depender del despliegue ordenado y con buen criterio por parte de las autoridades y de que los bancos estén en disposición de ayudar a las pymes a solicitarlos y de darles financiación adicional».

Debido a ese retraso, el consejero delegado cree que su impacto en la economía -que espera que sea muy positivo- no se empezará a notar hasta el segundo semestre de 2022, y que no se distribuirá la totalidad de los 70.000 millones concedidos (más los otros 70.000 millones en préstamos) hasta 2023.