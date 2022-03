El Gobierno busca firmar un acuerdo ‘in extremis’ con la patronal Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para doblegar a los convocantes de la huelga y evitar que más asociaciones del sector se sumen en plena crisis por el desabastecimiento de supermercados y gasolineras. Así lo han confirmado fuentes cercanas a la patronal en conversaciones con este diario que han explicado que están convencidos de que alcanzarán un acuerdo este jueves que recoja medidas para paliar el impacto de la subida de los combustibles y acabar así con el paro que se prolonga desde hace once días.

El encuentro del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) con el Gobierno ha arrancado sobre las 12:00 horas en el Ministerio de Transportes -con retraso, ya que estaba previsto paras las 11:30 horas- al que han asistido, además de la representación empresarial de los camioneros, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

¿El objetivo? Encontrar una solución después de que fabricantes, distribuidores y hosteleros estén ya registrando problemas de suministro, para que la paralización de la actividad de los camioneros desemboque en una crisis económica y social en España.

Una reunión a la que no ha asistido a la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a conductores autónomos y pymes pero que no forma parte del Comité y, por lo tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez no le concede legitimidad como interlocutor. Un desplante del Ejecutivo que ha enconado el paro y que podría alargar más la situación, ya que una de las peticiones de los huelguistas es reunirse con el Ejecutivo para acordar una serie de medidas que no les permita trabajar a perdidas.

«De la reunión de este jueves va a salir un acuerdo, el Gobierno no se puede permitir otra cosa, porque cada vez más camiones y sectores están parando su actividad. En las últimas reuniones ya se acordaron medidas -500 millones de euros en subvenciones-, pero no se concretaron las condiciones», recuerdan. La falta de concreción y las escasas ayudas en comparación con el resto de países europeos provocaron que tres grandes patronales también parasen sus camiones hasta conocer la letra pequeña del acuerdo.

Duplicar las ayudas

Los transportistas representados en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) han pedido al Gobierno que eleve hasta los 1.000 millones de euros su propuesta de 500 millones en bonificaciones para el gasóleo. Se trata, al menos, de la posición de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), una de las 12 organizaciones que representan al 85% del sector en el CNTC, según ha confirmado la asociación a Europa Press.

Como España tiene muy poco margen para bajar el impuesto a los hidrocarburos -es ya prácticamente el mínimo que permite la normativa europea-, y el IVA ya se lo pueden desgravar los transportistas -siempre que facturen la actividad-, el Gobierno ha planteado estas bonificaciones.

Esta ventaja fiscal ya existe por medio del llamado ‘gasóleo profesional’, que es un mecanismo que devuelve a los transportistas hasta 4,9 céntimos por litro respecto al precio que se paga en las gasolineras.

Por lo tanto, a falta de concretar la medidas en la reunión que ya ha comenzado en la mañana de este jueves entre Gobierno y CNTC, los 500 millones de euros permitirían aumentar esa devolución. Así, 1.000 millones de euros podrían duplicar esa cantidad a devolver.