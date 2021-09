El grupo turístico Globalia ha anunciado que pondrá en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaría a unos 9.000 empleados ante la posibilidad de que las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales no den como resultado una prórroga de los ERTEs de fuerza mayor al menos durante este año, según han confirmado a Europa Press en fuentes del sector.

La previsión de desplome de la demanda en la próxima temporada otoño-invierno ha hecho a la compañía turística anticiparse a una posible situación que podría dañar mucho a las cuentas de la empresa, ya de por sí muy afectadas debido a la caída de demanda en el último año por el coronavirus.

Según han confirmado a Europa Press, la medida afectará a algo más de 9.000 empleados, el 60% del total, y se extenderá a todas las empresas que componen Globalia (Air Europa, Be Live Hotel, Groundforce). No entraría dentro del ERTE Halcón Viajes, que a finales de 2020 pasó a integrarse en Avoris. Este ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (conocido como ETOP) se produciría en el caso de que no se pudieran mantener la condidiones de los ERTEs de fuerza mayor actuales.

El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero y ha vinculado las exenciones a acciones formativas de los trabajadores afectados. La propuesta del Gobierno también unifica las exoneraciones y mantiene el 100% para los ERTE de impedimento, el 50% para empresas de menos de 50 trabajadores en ERTE de limitación y el 40% las empresas mayores.

Del mismo modo, se prorrogan la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del Real Decreto anterior y las situaciones de fijos discontinuos.

En los últimos meses, el ‘holding’ presidido por Juan José Hidalgo ha recibido ayudas en forma de préstamos por más de 800 millones. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió en octubre de 2020 un crédito de 475 millones a la aerolínea del grupo Air Europa y otros 320 millones al grupo de agencias Halcón Viajes, ahora fusionada con Avoris, en marzo de este año.

Segundo ERTE en el sector

De aplicarse, el ERTE de Globalia será el segundo del sector y el mayor de la industria turística hasta la fecha. Hace solo unos días Iberia ya anunció un ERTE que afectaría a 5.000 empleados, casi la tercera parte de su plantilla. La incertidumbre sobre esta prórroga y sus condiciones, así como la ralentización de la recuperación de los viajes, han motivado esta decisión de comenzar a negociar con los sindicatos.

Se espera que la reactivación de los vuelos hacia Estados Unidos a partir de noviembre pueda aliviar la situación para las dos aerolíneas, que se en estos momentos ven muy afectadas por las limitaciones que existen en los vuelos de largo radio.