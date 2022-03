El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado tras reunirse con el Gobierno y los sindicatos este lunes para hablar del pacto de rentas que el Ejecutivo tiene «el título de la película pero no el argumento», en referencia a que no ha detallado en la reunión las claves y los objetivos de este pacto de rentas que está impulsando con los agentes sociales.

A la salida del encuentro, Garamendi ha comparado la situación con una película de la que «ya tienes el título pero no el argumento» y ha advertido de que en cualquier caso la patronal rechazará un pacto que pretenda «una regulación absoluta de la vida económica». «Nos parecería ir hacia atrás, haría que sobrase el propio diálogo social y entraríamos a hablar de regímenes anteriores que no han funcionado. No es lo que ha dicho el presidente (del Gobierno), pero para dejarlo claro», ha expresado.

Tanto el líder de los empresarios como los responsables de los sindicatos han coincidido en desligar esta negociación del pacto de rentas de la que están llevando a cabo las dos partes para acordar el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Tanto Garamendi como Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, han reclamado «autonomía» para que la negociación colectiva siga siendo una cuestión «bipartita» entre patronal y sindicatos, y han insistido en que esta cuestión es «independiente» de un hipotético «pacto de rentas».

«Nosotros lo teníamos muy claro y el presidente también lo ha visto. Llevamos tiempo trabajando en el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), que es algo específico de empresas y trabajadores (…) Si el Gobierno plantea otras materias nos sentaremos a dialogar, pero ni sabemos cuáles son, habría que definirlas», ha señalado Garamendi en alusión al mencionado pacto de rentas.

Sindicatos

En esa misma línea se han mostrado Pepe Álvarez, de UGT, y Unai Sordo, de CCOO. Sordo y Álvarez han desvinculado esta negociación salarial de un posible pacto de rentas como el que quiere el Ejecutivo, y en el que se incluirían otras materias, aún por definir en futuros encuentros con el Gobierno, del que podrían formar parte medidas para el control de los precios, de protección social a los más vulnerables e incluso de fiscalidad, según los sindicatos.

Tras su reunión en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros, entre ellos las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, los dirigentes sindicales han condicionado sus demandas de subidas salariales en la negociación colectiva a que las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme acepten cláusulas de revisión salarial que impidan pérdidas de poder adquisitivo a los trabajadores.