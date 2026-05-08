El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, reconoció el pasado 6 de mayo ante el Tribunal Supremo que no está acreditado quién pagó las vacaciones gratuitas que disfrutó el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos en agosto de 2020 en el chalé Villa Parra, en Marbella. «¿Quién paga? Pues en puridad no lo sabemos», admitió Luzón en su alegato final oral, una afirmación que contrasta con la lectura que algunos medios han hecho de su escrito definitivo de acusación.

En ese escrito, presentado el lunes ante el Supremo, el fiscal reformuló una frase clave respecto a su acusación inicial: donde antes decía que Víctor de Aldama «se hizo cargo del pago» de la estancia, ahora indica que Aldama «gestionó con Francisco Javier Hidalgo el pago de la estancia en un chalet vacacional». Esa modificación ha llevado a atribuir al ex presidente ejecutivo de Air Europa una participación directa en el cohecho relacionado con la nota de prensa favorable al rescate de la aerolínea.

Sin embargo, la intervención oral de Luzón ante la Sala matiza sustancialmente esa lectura. El fiscal apuntó que quien pagó el chalé podría ser alguien del «entorno de Aldama», un tercero al que el propio Aldama «no quiere involucrar en este delito», y recordó que el empresario «tenía la habilidad de conseguir que terceros asuman sus obligaciones». En ningún momento de su alegato oral señaló expresamente a Hidalgo como el pagador de las vacaciones de Ábalos.

El propio Hidalgo ya había negado ante el Supremo tener conocimiento de ese pago durante su testimonio. El entonces CEO de Air Europa explicó que lo que buscaban era una nota oficial que confirmara la concesión del rescate para tranquilizar a los acreedores, y que lo que finalmente difundió el Ministerio de Transportes fue información favorable canalizada a través de ciertos medios.

Aldama, por su parte, también se desmarcó de esta cuestión durante el juicio. El empresario, que colabora con los investigadores, insistió en que la familia Hidalgo no quería saber «nada» de comisiones, y sostuvo que no realizó un pago específico por el chalé, ya que eso quedaba cubierto por los 10.000 euros mensuales que entregaba a Koldo García. En su escrito definitivo, el fiscal recoge esta ambigüedad y señala que los 8.000 euros del alquiler fueron abonados «bien por Víctor de Aldama, bien por otra persona por indicación suya, a quien no afecta la presente acusación».

La nota de prensa favorable al rescate de Air Europa, difundida el 8 de agosto de 2020 principalmente a través de El País y otros medios económicos, es uno de los elementos centrales del caso. Luzón la calificó en su alegato de «respaldo innegable» al rescate, con un valor «indiscutible para los inversores, para los socios de Air Europa, para sus proveedores». Aldama la celebró en ese momento con un mensaje a Koldo García: «De puta madre». Días después llegaron las vacaciones gratuitas de Ábalos.

El fiscal sí ha introducido en su escrito definitivo una concesión a la defensa del ex ministro: ya no afirma que Ábalos «promovió» la nota de prensa, sino únicamente que la «autorizó». El cargo de cohecho, no obstante, se mantiene.