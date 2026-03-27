CaixaBank ha aprobado en su junta general de accionistas disparar su dividendo hasta los 3.500 millones de euros. Así, la compañía dará un dividendo complementario en efectivo, con cargo a los beneficios de 2025, de 2.320 millones de euros. Esto supone incrementar en 33,21 céntimos de euro brutos la retribución por acción, una cantidad que se abonará el próximo 9 de abril.

Este segundo pago, junto con el dividendo a cuenta de 16,79 céntimos de euros brutos por acción abonado el pasado mes de noviembre, eleva la remuneración al accionista en efectivo para el ejercicio 2025 a 0,50 euros brutos por acción, algo que supone un incremento del dividendo bruto anual por acción del 15%, frente a los 0,4352 euros brutos por acción del ejercicio anterior.

De esta manera, la cuantía destinada a dividendos con cargo a los resultados de 2025 asciende a 3.499 millones de euros, lo que representa un payout del 59,4%, dentro del rango definido en el plan de dividendos de distribuir en efectivo entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado.

El dividendo de CaixaBank

De este total de retribución al accionista, alrededor del 50% revierte directamente en la sociedad, pues lo reciben la Fundación la Caixa y el FROB. Además, la entidad cuenta con 515.620 accionistas al cierre de 2025, en su inmensa mayoría minoristas.

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, en su intervención ante la junta, ha afirmado que la entidad «ha sido, un año más, líder con un modelo de banca comprometida con la sociedad, sólida y rentable». «Un liderazgo cimentado en nuestros magníficos resultados, pero también, y sobre todo, en una manera distinta de entender la banca: cercana, con valores y orientada al largo plazo», ha sostenido.

«Nuestro modelo inspira, innova y pone el compromiso en el centro de su actuación para hacer realidad nuestros valores: calidad, confianza y compromiso social», ha defendido el presidente de CaixaBank, quien ha añadido que el crecimiento en 2025 «ha sido posible, una vez más, gracias a la capacidad de entender las necesidades de las personas».

Según Muniesa, «esto solo es posible con un modelo cercano y especializado, que no deje atrás a nadie. No importa si vives en una gran ciudad o en un entorno rural, en la península o en el extranjero, nos vas a encontrar. Si eres un cliente particular de retail, un autónomo, una pyme o una multinacional, también tenemos las soluciones que necesitas».

Además, ha apuntado, «la banca necesita contar con la confianza de clientes y mercados, y la mejor manera de lograrla es ofrecer un modelo de relación con el cliente de largo recorrido, con un catálogo de soluciones para todo el ciclo vital».

Junta de accionistas

Además de la distribución del dividendo complementario con cargo a los beneficios de 2025, la junta general de accionistas de CaixaBank ha dado el visto bueno a todos los acuerdos sometidos a votación, entre los que se encuentran la aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, y de sus respectivos informes de gestión, correspondientes a 2025; la gestión del consejo de administración durante el ejercicio, la reducción del capital social hasta un importe máximo correspondiente al 10% del mismo, o la reelección del auditor de las cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2027.

La junta también ha respaldado la reelección como consejero de Tomás Muniesa, con la categoría de consejero dominical a propuesta de la Fundación Bancaria la Caixa, por un periodo de cuatro años. Ha aprobado, asimismo, el nombramiento de Ana María García Fau como consejera independiente de la entidad por un periodo de cuatro años, para cubrir la vacante de Amparo Moraleda Martínez, que ha presentado su renuncia al cargo de consejera con efectos en el momento de finalización de la junta; la reelección de Eduardo Javier Sanchiz como consejero independiente y la ratificación del nombramiento por cooptación de Pablo Arturo Forero Calderón como consejero independiente.