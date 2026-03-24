CriteriaCaixa, el holding que gestiona la Fundación ‘la Caixa’, ha anunciado este martes el nombramiento de director general de la sociedad, José María Méndez, como consejero delegado, en busca de un impulso para el holding en el mundo de las inversiones.

Asimismo, el Patronato de la Fundación La Caixa, accionista único de CriteriaCaixa, ha ampliado cartilla. Incluye a Nuria Chinchilla, Julia Salaverría y Xavier Brossa como nuevos consejeros independientes de Criteria en sustitución de José Antonio Asiáin Ayala, Marcos Contreras Manrique y Jean Louis Chaussade, tras 12 años en el cargo.

La sociedad también aprueba las cuentas del ejercicio 2025 que reporta un crecimiento del 120% si lo comparamos con los datos de 2024.

Hablamos de unos beneficios de 2.325 millones de euros, motivados en buena parte de la auto-OPA de Naturgy que reportó más de 300 millones de euros para el holding.

Buenos resultados para el primer accionista de Naturgy

Otro de los impulsores del beneficio fue la venta de Saba y su posterior integración en Interparking (270 millones de euros) y las desinversiones en renta variable cotizada (559 millones de euros).

El primer accionista de Naturgy ha señalado que las ventas de renta variable cotizada se han llevado a cabo de acuerdo con la adaptación del Plan Estratégico 2030, «adecuando dicha exposición a la visión de largo plazo de la compañía y asegurando que el valor de la cartera de liquidez sea de al menos el 10% del total de los activos».

El objetivo de esta cartera, ha explicado el holding, es el de dotar de liquidez a la compañía obteniendo rentabilidades ajustadas a mercado.

Sólida generación de caja

El resultado recurrente de Criteria mejoró un 7% en 2025, hasta los 1.616 millones de euros, con una «sólida» generación de caja operativa impulsada por los dividendos recibidos de sus participadas en este periodo (1.883 millones de euros), así como la monetización de los programas de recompra de acciones llevados a cabo por CaixaBank (296 millones) y la OPA parcial ejecutada por Naturgy (705 millones).

Del total de dividendos recibidos por CriteriaCaixa destacan los de CaixaBank (1.006 millones de euros), Naturgy (434 millones), Telefónica (170 millones), ACS (51 millones), The Bank of East Asia (46 millones), Colonial (33 millones) y Grupo Financiero Inbursa (27 millones), que se suman a los 116 millones de euros del resto de la cartera.

Menos deuda, más flexibilidad

La deuda bruta de Criteria a 31 de diciembre de 2025 se ha reducido hasta los 5.188 millones de euros y la ratio de endeudamiento neto se ha situado en el 7,3% (5.288 millones y 12,9% respectivamente al cierre de 2024).

El coste medio de la deuda se ha reducido hasta el 3,1% (3,9% en 2024), y su vida media ha mejorado hasta los 4 años (3 años en 2024), fruto de la gestión proactiva para dotar a la compañía de una mayor flexibilidad financiera.

A cierre del ejercicio de 2025 el valor de la Cartera de Liquidez era de 5.423 millones de euros: 2.090 millones de euros en caja y equivalentes, y 3.333 millones de euros en instrumentos de renta fija, así como posiciones de renta variable cotizada.

En diciembre, Moody’s elevó la calificación crediticia de CriteriaCaixa a A3 (estable), en el marco de la adaptación del Pla Estratégico 2030, poniendo en valor la solidez de las métricas financieras y la transparencia del porfolio. Fitch mantiene la calificación crediticia de Criteria en BBB+ estable.