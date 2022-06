Fiebre por los juegos para la piscina de Aldi que sólo cuestan 3 euros

Los días de verano se os pasarán volando en casa con los juegos de piscina que arrasan en Aldi. Son perfectos para practicar deporte en familia y los podrán utilizar hasta los más peques. ¿Lo mejor? Puedes llevártelos a casa por 3 euros, un precio de escándalo por un juego con el que tendréis la diversión asegurada.

Los juegos para la piscina que arrasan en Aldi

Podrás escoger entre uno de los juegos disponibles o llevártelos todos para tener unas vacaciones de verano de lo más completas. Hay raquetas de playa, un disco volador, un bumerán y para jugar a lanza y atrapa la bola, todos ellos son ideales para jugar tanto en la piscina como en exterior y su material resistirá todos los golpes y jugadas de verano.

Uno de los puntos fuertes de estos juegos es que son aptos incluso para los más peques, podrán usarse desde los 3 años, una manera sencilla y divertida de potenciar el juego en familia y hacer que los niños aprendan la pasión por el deporte desde bien pequeños. Seguro que querrán pasar todo el día jugando y refrescándose durante las vacaciones de verano, lo único malo es que no te dejarán descansar ni un minuto.

Estos juegos para la piscina de Aldi son prácticos y cómodos de guardar, cuando acabe la temporada de verano podrás dejarlos en algún que otro rincón para poderlos usar al siguiente año. No ocuparán apenas espacio y se mantendrán en las mejores condiciones para que puedas seguir dándolo todo con los tuyos verano tras verano. Solo deberás tener en cuenta que no queden muy expuestos a las condiciones climáticas, puedes guardarlos en una caja o bolsa dentro de casa cuando sepas que ya no los vais a usar.

Beneficios de jugar en familia durante el verano

Estos juegos pueden ser tu mejor aliado para pasar más tiempo en familia este verano. Las risas estarán aseguradas y los niños se mantendrán activos, incluso sin tener la rutina de escuelas y extraescolares. Podéis aprovechar un ratito por la tarde para jugar en la piscina o aprovechar al máximo los fines de semana en casa.

El juego en familia os ayudará a reforzar la relación y os conoceréis más los unos a los otros. El verano es el mejor momento para esto, durante los meses de curso escolar puede resultar complicado coordinar a toda la familia. Un buen chapuzón, un picoteo y una tarde jugando en la terraza con los tuyos… ¡Solo de pensarlo ya nos apetece!

Si todo esto te ha sonado a planazo tienes que pasarte esta semana por tu supermercado Aldi de confianza y conseguir estos juegos con lo que triunfarás, seguro que los querrán estrenar al momento y tú, sabrás que los has conseguido casi regalados. Los juegos de Aldi para verano no paran de sorprendernos, pero este sí que no lo puedes dejar escapar. Se convertirá en un producto estrella de la sección de juegos de Aldi, una sección que cada vez cuenta con más chollos para los niños de la casa.