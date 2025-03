El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este lunes una exención en la declaración de la renta para los autónomos que facturen menos de 12.000 euros al año. En concreto, el líder de la oposición ha puesto sobre la mesa una serie de medidas para los trabajadores por cuenta propia, como reducir el número de declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el pago del IRPF a una vez al año, en vez de ser en cada trimestre como en la actualidad.

De esta forma, el líder popular ha planteado un nuevo Plan Integral para autónomos durante la Asamblea Electoral de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). En ella, Feijóo ha asegurado que busca equiparar los derechos de los trabajadores por cuenta propia con los de los de cuenta ajena. En estos momentos, según el político gallego, los autónomos viven en un «infierno fiscal y burocrático».

«España no puede ser un país donde no esforzarse sea lo mismo que esforzarse. España no puede ser un país donde no intentarlo sea lo mismo que intentarlo y equivocarse. España no puede ser un país donde se subvencione cualquier cosa cuando lo que hay que subvencionar es el esfuerzo y hay que subvencionar a quien cumple y a quien se cae y a quien se vuelva a levantar», ha denunciado el líder de la oposición.

El PP y sus propuestas para autónomos

En ese sentido, Feijóo ha indicado que lleva trabajando mucho tiempo en el plan para los autónomos y que su partido lo concretará en los próximos días. El PP afirma que busca una reducción pronunciada de la burocracia, medidas fiscales de alivio en el pago de impuestos y de cuotas, la equiparación de derechos con los asalariados, la garantía real de segunda oportunidad y facilidades para el relevo generacional y continuidad en los negocios.

El político gallego ha asegurado que llevará a cabo una ruta de autónomos para explicar el plan para facilitar la vida laboral del conjunto de los trabajadores por cuenta propia. Así, Feijóo también ha defendido estas medidas frente a las políticas que incentivan que los españoles aspiren a recibir un subsidio y ayudas en lugar de a trabajar.

«No concibo que un Gobierno de un país presuma que dos millones de hogares tengan que vivir del ingreso mínimo vital. Tampoco que un Gobierno presuma y se felicite de que cada vez más gente cobra el salario mínimo. Tampoco entiendo que un Gobierno se felicite y saque pecho por ser el país con mayor paro de la Unión Europea, mayor paro juvenil, femenino y global», ha criticado el líder popular.