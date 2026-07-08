Los extranjeros aportaron el 5,1% del IRPF pese a ser el 14% de la población en 2024

Los trabajadores extranjeros aportaron el 5,1% de la recaudación por IRPF en 2024, según los datos publicados por Hacienda, pese a ser el 14% de la población en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra es incluso un ligeramente inferior a la de 2023, cuando contribuyeron con el 5,25% del total pese a ser el 13% de la población.

Se da la circunstancia de que el IRPF es el impuesto que más recauda en España y que uno de los argumentos que ha utilizado el Gobierno de Pedro Sánchez para defender la regularización masiva de inmigrantes sin papeles este 2026 es que los beneficiarios contribuirían a llenar las arcas públicas y pagar las pensiones futuras.

En cualquier caso, no hay que olvidar que los inmigrantes realizan de momento en España los trabajos menos cualificados, que tienen los sueldos más bajos y, por tanto, aportan menos al IRPF que los empleados españoles, que cubren en general trabajos más cualificados y mejor pagados.

En concreto, algo más de 1,1 millones de trabajadores extranjeros tuvieron que pagar en la declaración del IRPF de 2024, aportando a las arcas públicas casi 7.000 millones de euros por este impuesto. La media fue de algo más de 6.000 euros por cada empleado.

Las declaraciones totales en 2024 por IRPF superaron los 17 millones, y la recaudación aportada por los trabajadores españoles rozó los 126.000 millones de euros, el 94% del total ingresado por Hacienda por este impuesto.

El impacto de la regulación masiva de Sánchez, cuyo plazo para solicitar los papeles finalizó el pasado 30 de junio, ya se nota en las cifras de empleo de junio. El incremento de los afiliados a la Seguridad Social extranjeros fue el doble que la de españoles en ese mes. Dos de cada tres puestos de trabajo creados en junio se debieron a personas extranjeras.