El ex gobernador del Banco de España Caruana pide a Torres salir del BBVA molesto por el ‘caso Villarejo’

El ex gobernador del Banco de España y consejero del BBVA Jaime Caruana ha pedido al presidente del banco, Carlos Torres, su salida del banco, molesto por el impacto en su reputación por el caso Villarejo, según confirman varias fuentes al tanto de la situación. La ocasión para su marcha la habría propiciado la posibilidad de ocupar un cargo público.

Las fuentes citadas explican que Caruana ha planteado al presidente su deseo de abandonar el consejo del banco, donde figura como independiente, en varias ocasiones en los últimos meses. Pero Torres le ha pedido siempre que esperase a un momento más propicio y él ha accedido.

Sin embargo, en esta última ocasión el ex gobernador ha planteado su salida del banco con el argumento de que le han ofrecido ocupar un cargo público. Esto permitiría al BBVA justificar su marcha por ese motivo sin tener que entrar en los manidos «motivos personales» ni ser pasto de especulaciones sobre la relación entre el movimiento y el caso Villarejo.

En todo caso, Jaime Caruana y Carlos Torres están esperando al momento propicio para anunciar la marcha oficialmente del BBVA mediante un comunicado a la CNMV, algo que tendrá lugar a lo largo de las próximas semanas, siempre según las fuentes. Preguntado al respecto, un portavoz del banco no hizo comentarios sobre esta información.

Posible ministro de Economía

No ha trascendido cuál es el cargo público que le han ofrecido. Una opción sería el Ministerio de Economía, sobre el que se están publicando numerosas quinielas en los últimos días. Algunos de los nombres con más posibilidades son Luis Garicano o Pablo Vázquez, como informó OKDIARIO, pero Caruana encajaría perfectamente en el perfil que teóricamente busca Alberto Núñez Feijóo: profesional de reconocido prestigio nacional e internacional, que sea una «autoridad en economía» e independiente. «Ni es político, ni ha estado en política, ni ha tenido ningún cargo en ningún partido europeo», aseguró el candidato del PP el lunes en El programa de Ana Rosa.

No obstante, también es posible que se trate de un cargo internacional como el que ocupó en el pasado: fue director general del Banco Internacional de Pagos de Basilea entre 2009 y 2017, y anteriormente pasó por el FMI. Precisamente, el prestigio de Caruana fuera de España lo convierte en candidato idóneo para este tipo de puestos.

Caso Villarejo

En todo caso, los deseos del ex gobernador de abandonar el BBVA vienen de atrás y provienen de su incomodidad por el impacto en su reputación de la investigación de la Audiencia Nacional sobre los contratos del banco con el ex comisario José Villarejo para espiar a empresarios, periodistas, políticos y otros personajes públicos.

Estas contrataciones comenzaron con el intento de asalto de Sacyr al banco en 2004, intento que fue abortado precisamente por Caruana cuando era gobernador del Banco de España. No se incorporó al consejo del BBVA hasta 2018, pero ahora esta investigación está reviviendo aquellos hechos, lo cual le genera malestar. Además, considera que este caso está haciendo mucho daño a su reputación y a la de la propia entidad.

El último golpe ha sido el descubrimiento de que un policía nacional en activo espió a un periodista de OKDIARIO por encargo del BBVA cuando trabajaba en El Confidencial en 2012. Esta revelación tumba las principales líneas de defensa del banco: que no hubo cohecho porque no sabía que todavía eran policías nacionales; que Villarejo no proporcionaba información relevante o sensible; y que el forensic encargado a PwC no había detectado ningún indicio de delito (el correo con el listado de llamadas del periodismo se encuentra dentro de este informe).

El juez Manuel García-Castellón imputa a la entidad y a su expresidente Francisco González los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.