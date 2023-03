Este es el truco infalible para pedir cita en la Seguridad Social sin cita previa

La Seguridad Social estos días recibe muchas peticiones de cita previa, con lo cual, podemos tener problemas para conseguirla, a menos que usemos este truco. A la hora de realizar trámites con la administración se pide cite previa para evitar colas y garantizar la mejor atención posible. Uno de los lugares donde más se pide cita previa es la Seguridad Social, pero eso no quiere decir que no se puede llegar hasta una de sus oficias evitando este trámite para poder contactar directamente con la administración.

Seguridad Social: cómo pedir cita sin cita previa

Pedir cita a la Seguridad Social puede ser cosa del pasado cuando descubras este truco. Si tienes la necesidad de realizar un trámite y no tienes tiempo que perder, puedes llegar a la Seguridad Social sin pedir cita previa. Durante estos días el colapso de algunas oficinas es total, con lo cual, no se dan citas previas o si se dan, son para dentro de demasiados días.

Hay un truco para poder pedir cita sin cita previa. Diego Gómez es el experto en leyes que dio con la forma más rápida de acceder a la Seguridad Social. Este jurista pasó por el programa de La Cope, La Tarde, para dar con algunas formas de llegar a las oficinas de la Seguridad Social sin necesidad de esperar a tener una cita previa.

Según Gómez: “no nos pueden denegar el acceso a ningún edificio de la Seguridad Social porque es ilegal que la única vía para acceder a la administración presencialmente sea con cita previa”. Partiendo de esta base, el experto ya ha dado con un dato importante que quizás no conocíamos.

Diego además da otro dato: “En la carta de servicios se dice que se comprometen a la atención directa del 70% de las llamadas dentro del horario establecido. Me da a mí la risa”. Con lo cual, este 70% de las llamadas no se cumple y la única forma de que la administración reaccione es quejándose de un servicio que no se realiza como debería.

Realizar una queja siempre que sea posible en el que quede por escrito todo lo sucedido es fundamental para conseguir aquello que necesitamos. Es ilegal que se pida cita previa para acceder a la administración como única vía, dejando a un lado a algunas personas que no pueden pedirla o no son atendidos como debería.