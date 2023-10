Este es el supermercado que tiene el aceite de oliva de marca blanca de mejor calidad

El aceite de oliva se ha convertido en un bien casi de lujo, pero hay un supermercado que tiene el de mejor calidad de marca blanca que hará más fácil que llegue a nuestra casa. El litro de aceite está por las nubes, este básico de toda cocina, que producimos y consumimos en esta dieta mediterránea que nos ha llevado a ser un ejemplo a seguir, puede estar más barato, dependiendo de dónde lo compraremos. De marca blanca y de mejor calidad, en este supermercado encontrarás el aceite que todos buscan.

El aceite de oliva de marca blanca de mejor calidad está en este supermercado

Este supermercado ha conseguido el primer puesto según la OCU en un ingrediente tan codiciado como el aceite de oliva. Es importante hacerse con un tipo de aceite que nos ayude a descubrir la gama de sabores de la comida, puedes hacerte con un buen producto sin gastar demasiado si optas por una marca blanca.

Las marcas blancas son las propias del supermercado. No necesariamente significa que sean peores, sino todo lo contrario. No gastan en publicidad, porque no lo necesitan y nos permiten descubrir un tipo de producto con todas las garantías posibles. Buena calidad y un precio que sorprende nos espera en este supermercado según la OCU.

Tendremos que ir a Carrefour a hacer la compra en busca de un aceite de oliva que se ha convertido en el mejor puntuado de todos ellos. Un buen básico de toda cocina que está llegando a unos niveles nunca vistos de precio. Por suerte según la OCU en este supermercado tienen un buen producto de marca blanca que seguro que nos sorprenderá.

El Aceite de Oliva Virgen Extra Carrefour, que consigue 84 puntos sobre 100, por lo que se coloca en el primer lugar de los de marca blanca. Un buen básico que no puede faltar de la lista de la compra y con el que segur descubriremos que no es necesario gastar mucho para disfrutar de buena comida.

Si nos hubieran dicho en plena pandemia que saldríamos a hacer la compra con estos precios, nadie se lo hubiese ni imaginado. El aumento de los precios ha sido tan elevado que gracia a la OCU descubrimos un tipo de aceite de oliva con el que seguro que ahorraremos un poco sin renunciar al sabor.