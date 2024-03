Este es el objeto que no sueltas y usas sin parar: tiene más suciedad que el cubo de basura

Desde hace unos años, se ha hecho indispensable. Siempre está con nosotros y ya hay quienes no saben vivir sin él. Es el objeto que no sueltas y usas sin parar. ¿Sabes que tiene cantidad de bacterias y suciedad?

Hablamos del móvil, ese dispositivo que usamos siempre, a cada momento, nos llevamos para dormir, al baño, en el bolso, lo dejamos en cualquier lado, lo tocamos con las manos incluso llenas de comida y encima no limpiamos.

El móvil puede llegar a acumular 600 tipos de bacterias diferentes, muchas más que el cubo de basura y que tu taza de baño aunque esté limpio. Lo que pasa que no somos conscientes de ello y su uso, más allá de tenerlo durante todo el día y pasarnos con las horas que estamos ante las pantallas, puede ser incluso perjudicial para nuestra salud si no lo limpiamos.

Y lo peor es que muchas personas no lo hacen. Nos pensamos que es algo inmune al resto y no nos damos cuenta. Porque aunque tenga una tapa que lo protege, no lo hace al resto de bacterias que pululan por todos lados.

Bacterias por nuestras manos

En la pandemia se nos enseñó que nuestras manos deben estar limpias a cada momento. Y aunque lo normal es lavarlas, resulta que cuando tocamos diversas cosas, a veces se quedan sucias.

Esta suciedad y las bacterias que llevamos en las manos son usadas a cada momento hacia nuestro móvil, el cual recibe tal suciedad.

Suciedad en los lugares donde lo dejamos

Aunque cada vez menos porque tenemos miedo a que nos lo roben, resulta que dejamos el móvil en cualquier lado. Desde superficies que no están limpias, sillas, sofás, meas, cocina, baño, en lugares públicos… y no sabemos si todo ello está realmente limpio. Además son lugares por los que pasan diversas personas al día, con sus respectivas bacterias y sus móviles también algo sucios.

Estudios que constatan la suciedad de los móviles

Europa Press informó que la Universidad de Barcelona desveló en un estudio -recogido por Certideal- que la pantalla de los ‘smartphones’ tienen 30 veces más bacterias que la tapa de un inodoro como hemos señalado anteriormente.

Las bacterias suelen ser las mismas presentes en la cara de los usuarios, por lo que no suponen, en principio, un riesgo.

Hay más, porque las pantallas de los ‘smartphone’ pueden contener hasta seis tipos de bacterias, siendo las más comunes las del género ‘Staphylococcus spp’, que colonizan la piel y la mucosa nasal. Es lo que establecen desde Asociación de Microbiología y Salud (AMYS) y médico adjunto del Hospital Universitario de Basurto (Vizcaya), Mikele Macho, recogido por Infosalus de Europa Press.

Se han detectado bacterias del género ‘Streptococcus spp’, que pueden causar infecciones diversas, como faringitis o neumonía, de enterobacterias como ‘Escherichia coli’ o ‘Salmonella y tal y como reflejan los expertos, a la contaminación de origen fecal de las manos pasa a los móviles. También se ha constato desde esta misma fuente que los teléfonos móviles pueden actuar como trasmisores de hongos ambientales y de virus, como el de la gripe u otros virus respiratorios en época epidémica.

Cómo limpiar el objeto que no sueltas de forma eficaz

Limpieza de manos

Primero, es importante que limpiemos nuestras manos cada vez que toquemos algo ajeno, vengamos de un lugar o bien si estamos en la calle nos apliquemos el gel tal como hacíamos en la pandemia.

Pantalla

También se hace indispensable acabar con los gérmenes de la pantalla de los móviles y de este objeto que no sueltas. Para esto podemos usar paños de microfibra o una gamuza, como lo que se usan para limpiar las gafas.

Incluso podemos mojar la gamuza con un poco de agua o con una solución que mezcle un 80 por ciento de agua y un 20 por ciento de alcohol.

Botones y otros

Para asegurar que tales lugares del móvil quedan limpios, entonces usaremos un bastoncillo de algodón ligeramente húmedo.

Evitar que entre arena

En este caso, en especial si vamos a la playa podemos también quitar tales suciedades con una brocha o un cepillo de dientes. Es mejor no soplar la arena, ya que esto puede incrustarla aún más.

Limpiar la cámara

La usamos a diario y si está sucia, no solamente hay bacterias, si no que las fotos quedan peor: más sucias, movidas y sin calidad. Para esto también debemos hacer uso de los paños antes vistos y hacerlo con un paño totalmente seco.

Si el teléfono se moja de manera accidental en la piscina o la playa, hay que sacarlo lo más rápidamente posible del agua, no encenderlo y secarlo.

Tras quitar el agua, los expertos recomiendan introducir el móvil en arroz, arena para gatos o avena pues con ello podemos absorber la humedad que se haya quedado ahí.