«Está prohibitiva»: Lidl la lía y pone a la venta su robot de cocina a precio de oro

Uno de los electrodomésticos más vendidos y famosos de los últimos años es el Monsier Cuisine de Lidl, su robot de cocina que tuvo hasta un juicio contra Thermomix que finalmente terminó ganando y se pudo seguir comercializando, un aparato que ha estado en boca de todos desde sus inicios por múltiples motivos. El robot de cocina de Lidl vuelve al mercado y lo hace con polémica ya que le han puesto un precio de oro que la gente no duda en criticar en las redes sociales… «¡está prohibitiva!».

Lidl tiene un gran éxito en general con su propuesta al cliente, muy especialmente con su sección de cocina y todos los electrodomésticos que pone a la venta y que están destinados a facilitar la vida al usuario y lograr que pueda hacer cualquier tarea de forma más rápida, sencilla y menos trabajosa. La cadena alemana tiene un gran éxito en nuestro país, donde cuenta ya con más de 600 establecimientos.

El robot de cocina de Lidl vuelve con un precio por las nubes

Aunque no está todavía disponible para comprar, el robot de cocina de Lidl sí se puede reservar a través de la App Lidl Plus, con mucha polémica ya que el público piensa que el precio es excesivo. El modelo Smart de la Monsier Cuisine saldrá oficialmente a la venta el próximo 3 diciembre, pero si te interesa y no te quieres quedar sin unidades lo puedes reservar en la app hasta el 23 de noviembre.

El precio del robot de cocina de Lidl es de 479,99€, un importe que ha generado comentarios muy críticos en las redes sociales, como «se han subido a la parra», «está prohibitiva», «muy caro», «carísima», «a ver si la bajan de precio» y muchos más por el estilo. Lo cierto es que es un robot completísimo que miles de personas disfrutan ya en sus hogares y que realmente te cambiará la vida si lo tienes en casa.

Si quieres conseguir uno de estos fantásticos robots es importante que tengas en cuenta las fechas clave para no quedarte sin él:

Reserva hasta el 23 de noviembre en la App Lidl Plus. Recoge en tienda del 23 de noviembre al 2 de diciembre, pagando en caja. A partir del 3 de diciembre se puede comprar en las tiendas físicas sin haber reservado, siempre y cuando queden unidades disponibles.

Actualmente hay en el mercado muchos robots de cocina a precios mucho menores, pero lo cierto es que este Monsier Cuisine de Lidl es uno de los mejores que puedes encontrar, por lo que la inversión merece la pena.