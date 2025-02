ERC republicana tratará esta última semana de cambiar los términos del acuerdo que alcanzó con el PSOE para la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña, y en el que pedía una quita de su deuda además del traje a medida para su fiscalidad. Hacienda ha convocado para el próximo 26 de febrero el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes del ministerio, el punto único a debatir -hasta el momento- será la quita de esa deuda. Pero no sólo la de Cataluña.

ERC ha manifestado su posición en contra de que la quita de deuda sea para todas las comunidades autónomas, y defiende su posición en que «es una deuda histórica que se tiene con Cataluña». Hacienda no entiende que, si se aplica la quita de forma «solidaria», no se pueda hacer a todas las comunidades autónomas. Sobre todo porque, respecto al futuro de la financiación catalana, «todavía se está negociando el encaje para que pueda hacerse».

Andalucía, beneficiada

La realidad es que el pacto de noviembre de 2023 para facilitar la investidura de Pedro Sánchez entre ERC y PSOE, y que se ratificó -y aumentó- en el acuerdo de investidura de Salvador Illa en Cataluña, ahora podría beneficiar más a otras comunidades que a Cataluña. Especialmente a Andalucía.

La solución solidaria, más allá de perdonar porcentajes concretos de deuda, es hacerlo por volumen de población, puesto que así es como se hace a grandes rasgos el reparto de fondos desde las aportaciones de las comunidades autónomas a la caja común. De hacerlo así, la más beneficiada sería Andalucía, que pasaría a recibir 17.800 millones de euros, equiparando el acuerdo a lo que recibe Cataluña si se le perdona el 20% de su deuda y se aplica a su población.

Esa va a ser la discusión real del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que dirigirá María Jesús Montero. Aseguran a OKDIARIO que no se hablará de reformar el modelo de financiación en sí mismo, sino de esa quita de deuda con la que, entienden, «están de acuerdo todas las comunidades».

Aunque hay disparidad de opiniones, no se equivoca el entorno de Montero. La condonación de deuda del FLA permite a las comunidades autónomas ir desahogadas y, aunque algunas deberán incluso recibir fondos porque tienen poca deuda, sería raro que los rechazaran. Un caso especial es el de Madrid, cuya deuda no está en el Fondo de Liquidez Autonómica -el mencionado FLA-, sino en los mercados. Hacienda se ha comprometido a abonar también el montante correspondiente con los intereses, aunque no corresponda a una deuda con el Estado.

Deuda por CCAA

El último Boletín Estadístico del Banco de España refleja una gran disparidad en la deuda: Cataluña es la región más endeudada, con 77.053 millones, de los que se perdonarían, a priori, algo más de 16.000 millones. Es la región que debe más dinero al Estado en términos absolutos. La Comunidad Valenciana tiene una deuda de 54.745 millones y Andalucía, tercera con mayor peso de deuda, tiene 24.290 millones. Si el porcentaje a perdonar se equilibra por peso relativo de la población, el 20% perdonado a Cataluña se incrementaría mucho en el caso andaluz que, dado que es la CCAA con mayor población, vería incrementado el montante absoluto, hasta casi perdonar su deuda. De ahí que en ERC hayan saltado todas las alarmas, y traten ahora de virar el rumbo de Hacienda respecto de la deuda.

La Comunidad de Madrid no tienen deuda contraída con el FLA, como decimos, y otras como Galicia o Castilla y León deben un montante mucho más pequeño: 2.089 y 1.174 millones respectivamente.

Negociaciones de deuda ERC-Hacienda

María Jesús Montero y su equipo no ven la manera de «encajar la financiación singular que pide Cataluña», el regalo fiscal que solicita ERC, puesto que siempre se les desequilibra un lado de la balanza. Si lo hacen por porcentaje, y luego añaden el peso por población, encuentran el rechazo de ERC que no quiere «café para todos», sino un acuerdo favorable a Cataluña, y si sólo plantea modificaciones para crear un cupo catalán, lo que se saltará es la regla de solidaridad y el resto de CCAA recurrirán la medida.

Lo cierto es que, al no crearse todavía una financiación singular ni crear ese regalo fiscal a medida sólo para Cataluña, la jugada de ERC le saldría mejor a otras comunidades que a la comunidad que preside Salvador Illa.