La industria electrointensiva española paga por la factura de consumo de energía eléctrica un 44% más cara que lo que abona el mismo sector en Francia y un 12% más que en Alemania, según ha desvelado el barómetro de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). Según explica la organización, esta está formada por los costes de adquisición de la energía, que incluye la energía en el mercado mayorista y costes añadidos al precio del mercado, así como por los peajes de acceso a las redes eléctricas, cargos e impuestos.

Por otro lado, el consumidor electrointensivo europeo obtiene distintas compensaciones por su contribución al sistema eléctrico y por la compensación de las emisiones indirectas de CO2.

De esta forma, los precios eléctricos finales para la industria electrointensiva en España a cierre de agosto se situaron en los 88,63 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone 1,4 veces más que los 61,65 euros/MWh en Francia y 1,12 veces más que los 79,1 euros/MWh en Alemania.

La asociación ha destacado que los consumidores electrointensivos en España hacen frente a unos costes por los servicios de ajuste del sistema que no son considerados en Francia y Alemania, lo que amplía la brecha competitiva en más de 20 euros/MWh.

La industria electrointensiva en España

Además de lo anterior, AEGE ha subrayado que las compensaciones por CO2 indirecto que obtienen las industrias electrointensivas en Alemania son sustancialmente superiores a las que recibe la industria nacional, que están limitadas por la indisponibilidad presupuestaria.

Concretamente, la organización ha estimado que en Alemania las industrias electrointensivas acceden a compensaciones por encima de las de España por un total de 21 euros/MWh superiores.

«El seguimiento de la evolución del coste de la energía eléctrica y del resto de combustibles es uno de los temas de mayor interés para los consumidores, siendo en particular un asunto especialmente crítico para la industria electrointensiva, para la cual la electricidad es una de las materias primas fundamentales en su proceso productivo», asegura.

«Con el fin de contribuir de una manera sencilla y objetiva a la difusión de la evolución de los costes energéticos de la industria, en el barómetro de AEGE se muestran los precios del mercado eléctrico spot y a plazo nacional y de los principales mercados eléctricos europeos, así como la evolución del precio de otros segmentos relevantes en la factura eléctrica final pagada por los consumidores industriales, como los servicios de ajuste, los peajes, los cargos e impuestos», explica.