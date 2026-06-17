La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado significativamente a la baja su previsión de caída de la demanda mundial de petróleo en 2026. Los expertos anticipan un retroceso del consumo de 1,1 millones de barriles diarios hasta final de este año y un «importante excedente» de oferta de crudo en el mundo para 2027.

En la última edición de su boletín mensual, la AIE proyecta que la demanda mundial de petróleo disminuirá en 1,1 mb/d en todo 2026, lo que representa una revisión a la baja de 700.000 barriles diarios con respecto al informe de mayo, ya que las entregas del segundo trimestre de 2026 se desplomaron en 5 mb/d por el aumento de los precios del combustible.

De cara al próximo año, la Agencia anticipa que la demanda de crudo se recuperará hasta registrar un crecimiento anual de 2 mb/d, gracias a la normalización de los flujos comerciales, la bajada de los precios del petróleo y la mejora de las perspectivas económicas.

De su lado, la oferta mundial de petróleo disminuirá en 3,9 mb/d en 2026, hasta 102,4 mb/d, destacando que las pérdidas de suministro en el Golfo se compensarán parcialmente con el continuo aumento de la producción de los países ajenos a la OPEP+, mientras que para 2027 prevé que el bombeo aumentará en 8 mb/d, hasta los 110,3 mb/d.

«Nuestro primer análisis de los balances para 2027 muestra un importante excedente el próximo año», apunta la AIE, para la que este escenario «puede brindar un respiro al mercado» y una oportunidad para reponer las existencias agotadas o para crear nuevas reservas estratégicas, a medida que los países revisan sus estrategias y políticas energéticas en respuesta a la crisis.

Reservas en mínimos pre superávit

En este sentido, advierte de que, a pesar de la importante reducción de la demanda de petróleo y productos refinados, las reservas del sistema siguen disminuyendo a un ritmo récord, reduciéndose a un ritmo promedio de 3,8 millones de barriles diarios desde el inicio de la guerra, con una considerable reducción de 143 millones de barriles (-4,6 millones de barriles diarios) en mayo.

«Las reservas gubernamentales de la OCDE disminuyeron en 163 millones de barriles (-1,8 mb/d) durante el mismo período, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 1990, debido a la aceleración del ritmo de liberación de reservas de emergencia», ha detallado la AIE, que advierte de que nuevas disminuciones en los próximos meses podrían llevar las reservas mundiales de petróleo «a mínimos históricos» antes de que el mercado registre un superávit hacia finales de año.

La reapertura de Ormuz

En cuanto al nuevo escenario abierto por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y el compromiso de la inmediata reapertura del estrecho de Ormuz, la AIE considera que, si bien allana el camino para una recuperación de las exportaciones de Oriente Próximo, las limitaciones operativas y políticas, incluyendo el prolongado proceso de desminado y los acuerdos de tránsito sin resolver, plantean riesgos a la baja para las perspectivas.

En cualquier caso, ha destacado que el avance en las negociaciones ha provocado una caída drástica de los precios del petróleo a la espera de conocer los detalles del acuerdo, cuya firma está prevista para el 19 de junio en Suiza.

«Si el acuerdo se mantiene, las exportaciones y la producción del Golfo deberían experimentar una recuperación gradual», ha anticipado la AIE, destacando el previsible impacto de la reanudación de las exportaciones de petróleo iraní una vez que se levante el bloqueo estadounidense.