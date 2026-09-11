El portal inmobiliario idealista abre operaciones en Francia

La apertura de idealista.fr inicia las operaciones de la compañía en Francia, refuerza la internacionalización de idealista y consolida su éxito a nivel europeo

El portal inmobiliario idealista abre operaciones en Francia
idealista

idealista, el marketplace inmobiliario con más tráfico de Europa, anuncia el inicio de sus operaciones en Francia. Fundada hace 27 años y líder del mercado en España, Italia y Portugal, la compañía da así un nuevo salto internacional con la ambición de convertirse en la plataforma de referencia para los profesionales del sector inmobiliario francés y ofrecer a los usuarios franceses la misma experiencia de navegación y uso que ya tienen los millones de usuarios que utilizan idealista en los tres mercados donde está presente.

Con este lanzamiento en Francia, idealista ofrece a los profesionales franceses una nueva alternativa: una plataforma que tiene como objetivo aportar transparencia al mercado y facilitar más libertad para los profesionales del sector. En esta nueva etapa idealista pretende ofrecer una experiencia al usuario francés mucho más sencilla, fácil, segura y rápida.

La apertura de las operaciones en Francia refuerza la internacionalización de idealista, siendo el único site a nivel mundial que ha lanzado y lidera mercados distintos al de su país de origen y consolidándose como una de las pocas startups españolas con presencia exitosa a nivel internacional.

Para Jesús Encinar, fundador y CEO de idealista, “la entrada en el mercado francés es un reto enorme para nosotros pero lo hacemos con el mayor respeto y con una enorme responsabilidad. Llevamos muchos años trabajando con miles de intermediarios inmobiliarios de Europa y conocemos las particularidades de cada mercado que lideramos y las necesidades reales de los profesionales. Aunque somos nuevos en Francia, 27 años de estrecha colaboración con miles de profesionales inmobiliarios europeos nos permiten contar con un conocimiento y las herramientas óptimas para ofrecer una buena experiencia a profesionales y usuarios».

Para liderar el desarrollo de la plataforma en el mercado francés, idealista ha incorporado a Aurélien Flament, una de las voces más reconocidas del sector inmobiliario y el proptech en Francia. Con 14 años de trayectoria en Leboncoin Immobilier, donde contribuyó decisivamente a consolidar la plataforma como referente del mercado, Flament asume ahora el reto de construir y expandir la presencia de idealista en Francia.

idealista.fr cuenta ya con oficinas en París y está consolidando un equipo de profesionales orientado a crear una opción robusta para los intermediarios inmobiliarios en su búsqueda de ampliar y mejorar su cartera de clientes, así como para ayudar a resolver las necesidades inmobiliarias de los usuarios franceses.

Con 27 años de historia, idealista es hoy el portal inmobiliario con la mayor base de datos y más tráfico de Europa: más de 1,5 millones de anuncios activos, 7,3 millones de usuarios mensuales y más de 200 millones de visitas al mes generadas en toda Europa. Más de 70.000 profesionales inmobiliarios confían en la plataforma para gestionar su cartera y conectar con millones de compradores e inquilinos.

Desde su fundación en el año 2000, idealista ha cambiado la manera en la que se busca un nuevo hogar y es la primera opción a la que recurren millones de personas en el sur de Europa cada vez que necesitan comprar, vender o alquilar un inmueble.

En paralelo idealista ha llevado a cabo desarrollos tecnológicos orientados a las necesidades reales de los profesionales del sector: funcionalidades innovadoras, datos de calidad y herramientas que generan oportunidades de crecimiento medibles. Gran parte de estas soluciones tecnológicas se concentran en la app de idealista, una de las referentes del sector.

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