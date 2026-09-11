El portal inmobiliario idealista abre operaciones en Francia

idealista, el marketplace inmobiliario con más tráfico de Europa, anuncia el inicio de sus operaciones en Francia. Fundada hace 27 años y líder del mercado en España, Italia y Portugal, la compañía da así un nuevo salto internacional con la ambición de convertirse en la plataforma de referencia para los profesionales del sector inmobiliario francés y ofrecer a los usuarios franceses la misma experiencia de navegación y uso que ya tienen los millones de usuarios que utilizan idealista en los tres mercados donde está presente.

Con este lanzamiento en Francia, idealista ofrece a los profesionales franceses una nueva alternativa: una plataforma que tiene como objetivo aportar transparencia al mercado y facilitar más libertad para los profesionales del sector. En esta nueva etapa idealista pretende ofrecer una experiencia al usuario francés mucho más sencilla, fácil, segura y rápida.

La apertura de las operaciones en Francia refuerza la internacionalización de idealista, siendo el único site a nivel mundial que ha lanzado y lidera mercados distintos al de su país de origen y consolidándose como una de las pocas startups españolas con presencia exitosa a nivel internacional.

Para Jesús Encinar, fundador y CEO de idealista, “la entrada en el mercado francés es un reto enorme para nosotros pero lo hacemos con el mayor respeto y con una enorme responsabilidad. Llevamos muchos años trabajando con miles de intermediarios inmobiliarios de Europa y conocemos las particularidades de cada mercado que lideramos y las necesidades reales de los profesionales. Aunque somos nuevos en Francia, 27 años de estrecha colaboración con miles de profesionales inmobiliarios europeos nos permiten contar con un conocimiento y las herramientas óptimas para ofrecer una buena experiencia a profesionales y usuarios».

Para liderar el desarrollo de la plataforma en el mercado francés, idealista ha incorporado a Aurélien Flament, una de las voces más reconocidas del sector inmobiliario y el proptech en Francia. Con 14 años de trayectoria en Leboncoin Immobilier, donde contribuyó decisivamente a consolidar la plataforma como referente del mercado, Flament asume ahora el reto de construir y expandir la presencia de idealista en Francia.

idealista.fr cuenta ya con oficinas en París y está consolidando un equipo de profesionales orientado a crear una opción robusta para los intermediarios inmobiliarios en su búsqueda de ampliar y mejorar su cartera de clientes, así como para ayudar a resolver las necesidades inmobiliarias de los usuarios franceses.

Con 27 años de historia, idealista es hoy el portal inmobiliario con la mayor base de datos y más tráfico de Europa: más de 1,5 millones de anuncios activos, 7,3 millones de usuarios mensuales y más de 200 millones de visitas al mes generadas en toda Europa. Más de 70.000 profesionales inmobiliarios confían en la plataforma para gestionar su cartera y conectar con millones de compradores e inquilinos.

Desde su fundación en el año 2000, idealista ha cambiado la manera en la que se busca un nuevo hogar y es la primera opción a la que recurren millones de personas en el sur de Europa cada vez que necesitan comprar, vender o alquilar un inmueble.

En paralelo idealista ha llevado a cabo desarrollos tecnológicos orientados a las necesidades reales de los profesionales del sector: funcionalidades innovadoras, datos de calidad y herramientas que generan oportunidades de crecimiento medibles. Gran parte de estas soluciones tecnológicas se concentran en la app de idealista, una de las referentes del sector.