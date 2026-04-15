Un pequeño grupo de empresas líderes (20%) está capturando el 75% del valor generado por la Inteligencia Artificial (IA)

Un pequeño grupo de empresas está liderando la carrera por generar beneficios económicos tangibles derivados directamente de la Inteligencia Artificial (IA), según el informe Global AI Performance Survey, elaborado por PwC. El estudio, realizado a partir de 1.217 entrevistas a directivos de grandes empresas cotizadas de 25 sectores, revela que solo un 20% de las compañías está capturando el 75% del valor generado la IA, lo que muestra la existencia de una brecha clara y cada vez mayor entre este pequeño grupo de empresas líderes y la mayoría de las compañías, que siguen atrapadas en la fase piloto de aplicación de la IA.

De la encuesta se desprende que, este conjunto de empresas más avanzadas, no se limitan simplemente a implantar más herramientas de IA, sino que están usando esta tecnología como un catalizador para crecer y transformar sus modelos de negocio. En particular, para aprovechar las nuevas oportunidades de ingresos que están surgiendo en torno a la convergencia entre los distintos sectores. Además, estas compañías se caracterizan por haber aplicado la IA a partir de unas bases muy sólidas alrededor de los datos, la gobernanza y la confianza.

El crecimiento, y no sólo la productividad, separa a las compañías líderes

Las empresas donde mejor funciona la IA son aquellas que utilizan esta tecnología como un motor para reinventarse, transformar sus negocios y expandirse más allá de sus sectores tradicionales de actividad. Este grupo de compañías líderes se caracterizan por tener una probabilidad 2,6 veces mayor que sus competidores de reinventar sus modelos de negocio, y, entre dos y tres veces mayor, de identificar nuevas oportunidades de crecimiento, en colaboración con otros socios ajenos a su sector. En este sentido, el estudio concluye que la captura de oportunidades de negocio derivadas de la convergencia sectorial es el factor que más influye en una mayor rentabilidad económica de la IA.

Combinar confianza y automatización

El análisis también destaca la existencia de diferencias sustanciales en cómo las compañías líderes aterrizan la IA en sus organizaciones. Las que tienen mayores retornos financieros tienen dos veces más probabilidad de estar haciendo un uso avanzado de la IA: ejecutando múltiples tareas sin guardarailes o limitaciones, de forma autónoma y optimizándose por sí sola.

Los líderes en IA están aumentando el número de decisiones que se toman sin intervención humana a un ritmo casi tres veces superior (2,8 veces) al de sus homólogos. Esta automatización está impulsada por un enfoque en la “confianza a escala”. Además, este conjunto de empresas tiene más probabilidades que otras de contar con un marco de IA responsable (1,7 veces más) y un comité de gobernanza de IA de carácter transversal (1,5 veces). Como resultado de estos esfuerzos, sus empleados tienen el doble de probabilidades de confiar en los resultados que genera la IA.

El estudio concluye que, sin un cambio de enfoque, es probable que la brecha de rendimiento entre los líderes en IA y las empresas rezagadas siga ampliándose, a medida que las compañías punteras continúan aprendiendo más rápido, escalando casos de uso ya probados y automatizando decisiones de forma segura y a gran escala.

Para César Calleja, socio responsable de Consultoría en PwC, “la mayoría de las empresas están ocupadas desplegando pilotos de IA, pero solo una minoría está logrando convertir esa actividad en retornos económicos medibles. Los líderes destacan porque orientan la IA al crecimiento, no solo hacia la reducción de costes, y respaldan esa ambición con los fundamentos necesarios para que sea escalable y fiable”.