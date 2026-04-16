Haizea Bilbao, una de las compañías claves para el desarrollo del sector eólico, cierra 2025 con un beneficio neto de 20 millones, un 11% más y unas ventas de 416,9 millones, lo que supone un incremento del 12% respecto al ejercicio de 2024.

En un comunicado, la empresa cumple con los objetivos económicos marcados en su plan estratégico y de negocio, dentro de «un entorno geopolítico, sectorial y de mercado complejo e incierto».

La compañía ha subrayado que estos resultados consolidan el crecimiento de la actividad de Haizea Wind Group y le posicionan «como referente europeo en la fabricación de grandes componentes para la industria eólica».

Dedicada a la fabricación y montaje de grandes estructuras como torres eólicas, Haizea ha destacado que, a pesar de las dificultades que atraviesa el mercado energético en general y el sector eólico en particular, ha reforzado su posicionamiento internacional.

La compañía ha señalado que estos resultados se deben gracias a la capacidad de adaptación y su robustez operacional, que han permitido mantener la actividad, los puestos de trabajo y asegurar la sostenibilidad del negocio.

Nuevas negociaciones

En este sentido, el grupo ha asegurado que están negociando nuevos pedidos para asegurar «su carga de trabajo y el cumplimiento de sus objetivos».

La empresa ha subrayado también que que la consolidación del crecimiento de Haizea Wind Group se evidencia en la evolución de sus ventas en los últimos cinco años, ya que, de 129 millones en el año 2020 ha pasado a los más de 400 millones al cierre de 2025, lo que supone multiplicar casi por tres su cifra de negocio en el citado periodo.

En un entorno geopolítico complejo, con un sector energético y un mercado eólico que sufren la paralización de proyectos y que viven bajo la amenaza de la competencia desleal asiática, en HWG cumplen los objetivos fijados y mantienen la tendencia de crecimiento.

Su apuesta es rigurosa, solvente y los números les avalan. «Haizea es una pieza relevante para lograr la independencia energética y la autonomía industrial europea», según ha explicado el CEO de Haizea Wind Group, Borja Zárraga.

Zárraga ha indicado que, a pesar de la tensión del mercado, Haizea cuenta con contratos que cubren su carga de trabajo en 2026 y están cerrando contratos adicionales que les «permiten asegurar la estabilidad para los próximos años», añade el directivo.

Torres onshore y offshore

La empresa ha recordado, respecto a sus unidades productivas, que el grupo tiene cuatro divisiones que están distribuidas en diferentes plantas: Haizea Bilbao, dedicada a torres y cimentaciones offshore; grandes componentes de fundición en Haizea Grupo WEC; Haizea Tecnoaranda, que fabrica torres onshore; y torres offshore en Haizea Breizh.

Haizea Bilbao, ubicada en el puerto de Bilbao, es la planta que ha registrado mayor crecimiento gracias a la fabricación de monopilotes XXL, grandes estructuras que se incrustan en el fondo marino para soportar los aerogeneradores.

La empresa culminó el pasado año la ampliación de su capacidad de producción tras invertir 250 millones de euros, lo que, según ha destacado, ha fortalecido su capacidad industrial, además de diversificar su cartera de clientes y convertir al grupo «en socio estratégico para los principales desarrolladores eólicos del continente».

Según ha señalado, con sus instalaciones a pleno rendimiento es ya una de las plantas más avanzadas de Europa en cimentaciones offshore.

Haizea culmina sus proyectos en marcha

Respecto de Haizea Tecnoaranda (Aranda de Duero-Burgos) y Haizea Grupo WEC, con plantas en Álava y Gipuzkoa, mantienen su actividad y puestos de trabajo, y Haizea Breizh, radicada en el puerto francés de Brest, está culminando los proyectos que tiene en marcha.

El grupo también se ha referido a la actual incertidumbre global en la generación energética y la producción industrial por las guerras económicas y bélicas y, en este contexto, «los combustibles fósiles no proporcionan la seguridad energética, asequibilidad, ni estabilidad necesaria».

En este sentido, ha remarcado que Europa dispone de recursos y de una industria «potente» para la generación y distribución de energía renovable, especialmente eólica, que «debe proteger ante la creciente amenaza de la competencia asiática».

Según ha indicado, en este contexto, las turbinas eólicas evitan la importación de combustibles fósiles en Europa y Haizea Wind Group está posicionado como referente en la fabricación de componentes para aerogeneradores de más de 15 MW.

«Contamos con la tecnología que permite fabricar componentes XXL para turbinas de mayor potencia y que superen los 20 MW, lo que nos proporciona fortaleza comercial frente a los competidores», asegura Michael Farenc, CFO en Haizea Wind Group.

En medio de la incertidumbre energética

Por último, Haizea Wind Group ha recordado que ha trabajado durante el pasado ejercicio en el ámbito de la sostenibilidad y, entre los hitos en 2025, ha completado el cálculo de la huella de carbono en alcances 1, 2 y 3, ha consumido electricidad 100% renovable en todas sus plantas españolas y ha avanzado en su plan Haizea ZERO hacia la neutralidad climática.

Además, el grupo ha reforzado sus certificaciones y reconocimientos, incluyendo las mejoras en EcoVadis y la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas. Asimismo, ha formalizado su compromiso con SBTi, que guiará la hoja de ruta hacia «una descarbonización profunda y verificable».