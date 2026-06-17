Fundación Endesa selecciona tres iniciativas de inserción laboral y economía circular en su I Convocatoria de Emprendimiento Verde

Fundación Endesa ha anunciado los tres proyectos ganadores de su primera Convocatoria de ayudas para proyectos de Emprendimiento Verde, una iniciativa destinada a impulsar propuestas desarrolladas por entidades sociales que contribuyan a la creación de empleo en sectores vinculados a la transición energética, la economía circular y la sostenibilidad ambiental en España.

AETES,una iniciativa de Fundación EVEHO, ha sido elegido por el jurado para ayudarles a desarrollar su iniciativa de formación e inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad en el ámbito de la aerotermia y la climatización eficiente. El proyecto, radicado en Cataluña, plantea la creación de un equipo especializado en instalaciones de aerotermia, incorporando inicialmente a tres jóvenes y fomentando su autonomía a través del empleo verde.

La candidatura ha sido reconocida por su capacidad para integrar innovación tecnológica e impacto social, así como por el trabajo previo desarrollado por la entidad, que desde 2022 ha formado a más de 200 jóvenes y ha impulsado la primera empresa de inserción especializada en energías renovables. Además de contribuir a la empleabilidad de colectivos vulnerables, el proyecto promueve soluciones energéticas sostenibles y replicables alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Otro de los proyectos ganadores ha sido HILANDO CIRCULAR, presentado por Fundación Inclusión y Apoyo APROCOR, entidad especializada en la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. La iniciativa, desarrollada en Madrid, se centra en la prevención de residuos textiles mediante la creación de una unidad productiva dedicada al reacondicionamiento y personalización de prendas, combinando economía circular y generación de empleo inclusivo.

El proyecto permitirá la contratación inicial de tres personas y prevé evitar la generación de más de 3.000 kilogramos de residuos textiles al año además de reacondicionar al menos 5.000 prendas durante el primer año. La propuesta ha sido valorada especialmente por su capacidad para integrar sostenibilidad ambiental e inclusión laboral, así como por su potencial de réplica en otros entornos urbanos y centros especiales de empleo.

La entidad referente en inserción sociolaboral y gestión sostenible de residuos en el área metropolitana de Barcelona, Fundación Engrunes, Barcelona ha sido también seleccionada por su proyecto Circular Endesa. La iniciativa combina recogida, reutilización y reciclaje de residuos voluminosos y textiles con itinerarios de formación y contratación para personas en situación de vulnerabilidad.

El proyecto contempla la recogida de 20 toneladas de residuos y de estos reutilizar al menos 2 toneladas, la creación de 10 contratos de inserción y la digitalización de la gestión de inventarios para optimizar los procesos de reutilización y reciclaje. La propuesta destaca por su enfoque ecosocial y por un modelo de economía circular con capacidad de impacto territorial y replicabilidad.

Los tres proyectos comparten una visión común basada en la generación de empleo verde, la reducción del impacto ambiental y el impulso de modelos sostenibles e inclusivos. Además, incorporan sistemas de seguimiento y evaluación vinculados a indicadores concretos como la creación de empleo, la reducción de residuos, el número de personas beneficiadas y el impacto ambiental evitado.

Ana Berengena, directora de proyectos de Fundación Endesa, ha destacado la combinación de “formación, inserción laboral y sostenibilidad ambiental a través de proyectos con impacto tangible en ámbitos como la economía circular, la gestión de residuos o la eficiencia energética. Su enfoque social y su capacidad para generar nuevas oportunidades de empleo han sido aspectos especialmente valorados en esta convocatoria”.

Esta convocatoria, lanzada en noviembre de 2025, surge en un contexto en el que el empleo verde se consolida como uno de los motores de transformación económica y social de los próximos años. Según las previsiones vinculadas al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030), los sectores asociados a la transición energética podrían generar hasta 560.000 vacantes en España antes de 2030 en ámbitos como las energías renovables, la rehabilitación energética, la economía circular o la gestión sostenible de recursos. Ante este escenario, Fundación Endesa pone en marcha esta iniciativa con el objetivo de apoyar proyectos con capacidad de generar nuevas oportunidades laborales vinculadas a la economía verde, especialmente entre colectivos en situación de vulnerabilidad.

La deliberación para seleccionar las iniciativas tuvo lugar el pasado 20 de abril, y contó con la participación de un jurado de reconocido prestigio, formado por expertos de primer nivel en emprendimiento, transición ecológica y economía circular.

Con una dotación total de 90.000 euros, la convocatoria refuerza el compromiso de Fundación Endesa con el desarrollo socioeconómico sostenible y con una transición energética que sitúe a las personas en el centro, impulsando iniciativas capaces de combinar innovación ambiental, empleabilidad e inclusión social. Cada uno de los tres proyectos ganadores reciben una ayuda de 30.000 euros destinados íntegramente a la ejecución y desarrollo de las iniciativas.

Un compromiso con el empleo verde y la transición energética

Fundación Endesa impulsa su acción social con el objetivo de contribuir a una transición energética justa y sostenible, orientada a mejorar la vida de las personas y a proteger el entorno. En este contexto, el empleo y el emprendimiento verde constituyen una de las áreas clave de la Fundación dentro de su plan estratégico 2024-2027.

De esta manera, con iniciativas centradas en la formación, la empleabilidad y el apoyo al emprendimiento social, Fundación Endesa promueve la integración social y laboral de colectivos vulnerables, con un enfoque especial en su incorporación al mercado laboral verde.

La Convocatoria de ayudas para proyectos de Emprendimiento Verde representa un nuevo paso en esta estrategia, orientada a respaldar propuestas que generen impacto económico, social y ambiental positivo, especialmente entre colectivos vulnerables y en sectores clave para el futuro de la transición energética en España.