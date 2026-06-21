La FP desafía a la universidad: unos alumnos crean una IA para evitar averías en los electrodomésticos

La Formación Profesional volvió a demostrar que se ha convertido en una de las principales canteras de talento para las empresas gracias a los más de 80 estudiantes que participaron este jueves en la final del VI KPMG Zaragoza Challenge, una competición que reta a los alumnos a resolver problemas empresariales reales y que se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro entre el mundo educativo y el empresarial en Aragón.

La gran vencedora de esta edición fue la propuesta Home Connect, desarrollada por un equipo del Colegio María Auxiliadora. El proyecto plantea un sistema capaz de anticipar el desgaste de distintos módulos de los electrodomésticos para prolongar su vida útil, optimizar las tareas de mantenimiento y mejorar la experiencia de los usuarios.

La competición reunió a estudiantes de seis centros educativos aragoneses: Colegio Montessori, Centro San Valero, Colegio María Auxiliadora, Colegio Santo Domingo de Silos, Colegio El Buen Pastor y CPIFP Corona de Aragón. Tras superar distintas fases previas, los finalistas tuvieron que enfrentarse a un desafío empresarial diseñado para evaluar tanto sus conocimientos técnicos como su capacidad de análisis y su visión estratégica.

La inteligencia artificial se cuela en las soluciones de los estudiantes. Uno de los aspectos más destacados de esta sexta edición fue la presencia de herramientas de IA y nuevas tecnologías en buena parte de las propuestas presentadas. Los participantes demostraron una notable capacidad para identificar problemas reales y plantear soluciones alineadas con las necesidades actuales de las organizaciones.

Durante la jornada, los alumnos trabajaron sobre un caso práctico basado en retos empresariales reales. Además de diseñar soluciones innovadoras, tuvieron que defenderlas ante un jurado profesional, poniendo a prueba competencias cada vez más valoradas por las empresas, como el trabajo en equipo, la comunicación, la toma de decisiones y la capacidad para desenvolverse en entornos tecnológicos complejos.

Samuel Lamola, socio responsable del Centro de Calidad y Eficiencia de KPMG en España, destacó el papel de la Formación Profesional en el mercado laboral actual. «La Formación Profesional es una vía clave para desarrollar el talento que demandan las empresas. El Zaragoza Challenge nos permite acercar a los estudiantes a situaciones reales de negocio y comprobar de primera mano su capacidad para innovar, trabajar en equipo y aportar soluciones con impacto».

Un proyecto con impacto económico

El jurado valoró especialmente la capacidad del equipo ganador para convertir una idea tecnológica en una propuesta viable desde el punto de vista empresarial. Además de la solidez técnica de Home Connect, se tuvo en cuenta la claridad de la exposición, la calidad del relato utilizado para presentar el proyecto y la identificación de beneficios económicos, sociales y medioambientales.

También resultó determinante la existencia de un plan de implantación realista, acompañado de un análisis detallado de riesgos y de las correspondientes medidas de mitigación. El equipo vencedor estuvo integrado por Marina Martínez, Marta Yi Sanz, Paula Vicioso y Carlos González, todos ellos alumnos del Colegio María Auxiliadora.

El panel encargado de seleccionar al ganador estuvo formado por representantes tanto del ámbito académico como empresarial. Entre ellos figuraban Samuel Lamola, socio de KPMG; Cristina Victorio, directora académica de CESTE Centro Universitario; Carlos Serrano, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Zaragoza; María Jesús Vinacua, directora de Recursos Humanos de la Universidad San Jorge; y Javier Leach, asesor en el servicio de Formación Profesional.

Con iniciativas como el Zaragoza Challenge, KPMG busca reforzar su apuesta por la Formación Profesional y acercar a los estudiantes a la realidad de las empresas, fomentando experiencias prácticas que faciliten su incorporación al mercado laboral y contribuyan al desarrollo del talento joven.