Societat Civil Catalana (SCC) ha distinguido como Socio Colaborador de Honor al empresario Félix Revuelta Fernández. El reconocimiento se ha producido en la ceremonia de entrega del IV Premio Sant Jordi. Valentí Puig y Félix Ovejero han recibido el premio de esta IV edición.

El acto ha sido celebrado en el Aula Magna del Seminario Conciliar de Barcelona. Entre los asistentes se encontraban los ex presidentes de SCC como Elda Mata y Fernando Sánchez Costa, también el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, o la ex presidenta de la Asociación por la Tolerancia, Marita Rodríguez.

La Junta Directiva ha decidido otorgar este reconocimiento a Revuelta Fernández por su «extraordinaria aportación a nuestra entidad desde el mismo momento de su nacimiento».

Félix Revuelta, fundador y presidente del Grupo Naturhouse, ha criticado durante su intervención la actuación del nacionalismo catalán durante el procés y la atención que ha recibido por el Gobierno durante los últimos años. El empresario subraya la necesidad de tener una «sociedad civil fuerte» que «controle» a los gobernantes.

«Necesitamos tener sociedades civiles fuertes, porque es la base para que el país funcione», ha destacado.

IV Premio Sant Jordi

SCC instituyó el Premio Sant Jordi para homenajear a figuras relevantes del ámbito cultural que, además de construir una carrera profesional prestigiosa, encarnan el espíritu plural y respetuoso. En esta edición, los escritores Félix Ovejero y Valentí Puig comparten el premio. SCC destaca que «desde sus respectivas tribunas públicas, Valentí Puig y Félix Ovejero han defendido de manera constante los principios de la democracia, la convivencia y el Estado de Derecho, especialmente en aquellos momentos en que el fanatismo y la intolerancia han tratado de imponerse».