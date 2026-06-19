El consejo de administración de El Corte Inglés ha aprobado este viernes, por unanimidad y a propuesta de la presidenta Cristina Álvarez, el nombramiento de Javier Catena como consejero delegado del grupo, según ha anunciado la compañía.

Catena será el responsable de la implementación del Plan Estratégico de la compañía, que se encuentra en proceso de actualización. Las distintas unidades de negocio del grupo reportarán al CEO, que pasará a dirigir el comité de dirección.

El consejero delegado cuenta con una «notable experiencia y conocimiento» de la compañía. Catena ha sido director de operaciones (COO), dirigiendo las áreas de cadena de suministro, logística y real estate.

«La incorporación de Javier Catena, con el apoyo de nuestro gran equipo directivo, será decisiva en esta nueva etapa de crecimiento e inversión, a la vez que permite reforzar una estructura de gobierno corporativo más adaptada a los nuevos retos», ha subrayado la presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez.

Por su parte, Santiago Bau, hasta ahora director general, deja la compañía de mutuo acuerdo. Álvarez ha querido agradecerle expresamente su «compromiso y capacidad de ejecución, claves en la senda de crecimiento y solidez financiera del grupo en los cuatro últimos años», al tiempo que le ha deseado «todo el éxito» en sus nuevos proyectos profesionales.