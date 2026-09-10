Cofares dispara sus ventas hasta los 3.221 millones de euros, con un crecimiento del 6,5%

Cofares consolida su posición a la vanguardia del sector de la distribución farmacéutica en España. En lo que va de año, la compañía ha registrado unas ventas de 3.221 millones de euros, lo que supone un crecimiento por encima del 6,5% frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Esta evolución se suma al avance de su cuota de mercado, que se sitúa en el 29,59% en el acumulado hasta julio, reafirmándose como el motor indiscutible del sector, aventajando en más de seis puntos al segundo operador y en más de 17 puntos al que históricamente ha sido el tercero.

Detrás de este liderazgo, se encuentra la solidez del modelo de negocio de Cofares como compañía individual, que ofrece datos de venta y de cuota de mercado consolidados. Un factor diferencial frente a sus competidores, que operan asociados como grupo sin integrar su cuenta de resultados, ni sus gastos estructurales. Y cuya operativa se limita a unirse para comprar de forma conjunta y compartir servicios comunes, lo que impide una consolidación real de sus ventas y su cuota de mercado.

“La anticipación y la puesta en marcha de iniciativas pioneras en el sector han sido determinantes para el éxito de nuestro negocio. Un modelo que se apoya en pilares estratégicos tales como: nuestra excelencia operativa, una capilaridad territorial diferencial, nuestra apuesta pionera por la IA, los servicios de valor a la farmacia y Farmavenix, el único operador logístico especializado en el sector salud de nuestro país”, destaca Eduardo Pastor, presidente de Cofares.

Asimismo, la transparencia en la rendición de cuentas es otro de los factores diferenciales de Cofares respecto al resto de operadores. Así, la compañía es la única entidad del sector que publica indicadores clave de rentabilidad y solvencia tales como: el resultado bruto de explotación (EBITDA) —que en 2025 alcanzó los 49,1 millones de euros (+12%)— y la tasa de cobertura, que se situó en el 70,7% (según criterio del Banco de España), un porcentaje muy por encima de la media del sector. Ambas magnitudes demuestran la solidez de la distribuidora y garantizan la máxima estabilidad y seguridad financiera a sus socios y socias.

Esta senda positiva da continuidad a las históricas cifras registradas a lo largo de 2025. En ese periodo, la compañía batió sus propios registros con un volumen de ventas de 4.580 millones de euros, marcando un crecimiento del 7,4%. Además, el beneficio antes de impuestos (BAI) se situó en 18,1 millones de euros, registrando un repunte cercano al 19% interanual.

Claves tras el éxito del modelo de negocio

El éxito del modelo de negocio de Cofares se basa en su excelencia operativa que se caracteriza por la innovación continua, integrando como pilares estratégicos la inteligencia artificial y la cultura basada en el dato desde 2018.

Por otra parte, la organización destaca por su capilaridad territorial, siendo la única distribuidora implantada en toda España, con un esfuerzo inversor de 230 millones en los últimos cinco años. Dentro de su estrategia de expansión, la compañía ya tiene planificada la construcción de tres nuevos centros en Córdoba, Talavera (Toledo) y Santa Cruz de Tenerife, reforzando así la mayor red de distribución farmacéutica de nuestro país, integrada actualmente por 48 almacenes.

Otra de las claves del liderazgo de Cofares reside en sus marcas de Consumer Health exclusivas del canal farmacia. Farline y Aposán crecieron un 14,3% en 2025, alcanzando un récord absoluto de ventas de 70 millones de euros y situándose en el ‘Top 14’ de las marcas de parafarmacia en España.

Por último, Farmavenix, el operador logístico de Cofares —el único especializado en el sector salud en nuestro país— también ha contribuido a estos buenos resultados, dado que cerró 2025 con un crecimiento del 19%, sumando 8 millones de euros más a su facturación.