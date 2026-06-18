El autoconsumo colectivo pisa el acelerador y supera los 45.000 suministros conectados a la red de Endesa

Los suministros de autoconsumo colectivo conectados a la red de distribución de Endesa pisan el acelerador. Han rebasado los 45.000 tras registrar un fuerte crecimiento en el último año. En doce meses la cifra se ha duplicado al pasar de cerca de 22.000 a los más de 45.000 contabilizados a cierre de mayo, un nuevo récord que evidencia el avance de la transición energética.

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha experimentado un crecimiento exponencial de las conexiones de autoconsumo colectivo conectadas a su red en los últimos años. Se ha pasado de la cifra testimonial de 48 suministros conectados a cierre de 2021 a más de 45.000, lo que supone multiplicar por más de 900 las conexiones. Con el avance registrado en el último ejercicio, el autoconsumo colectivo ya representa más del 10% de todos los suministros de autoconsumo conectados a la red de Endesa, frente al 6% de hace un año.

Todas las áreas en las que e-distribución gestiona la red han experimentado fuertes incrementos en los autoconsumos conectados en los últimos doce meses. Cataluña lidera el autoconsumo colectivo con 18.215 suministros, un 59,1% más que hace un año; mientras que en Andalucía se han superado los 10.300 autoconsumos colectivos tras crecer un 135,1% en los últimos doce meses. No obstante, los mayores incrementos porcentuales en el último año corresponden a Aragón, donde los suministros colectivos se han multiplicado por 5, al pasar de 1.569 en mayo de 2025 a 8.154 en mayo de 2026. En Canarias, la cifra se ha doblado en un año, mientras que en Baleares ha crecido un 30%.

El hito de los autoconsumos colectivos se enmarca en el crecimiento sostenido del autoconsumo total conectado a la red de distribución de Endesa, con un avance del 21% en el último año.

E-distribución ya ha activado más de 438.500 suministros de autoconsumo, de los que cerca de 393.500 son individuales y los 45.000 restantes colectivos, con una potencia total de 4,74GW. De los más 77.000 nuevos autoconsumos contabilizados en los últimos doce meses, el 30% son colectivos.

Estas cifras confirman el liderazgo de e-distribución en la activación de las instalaciones de autoconsumo en la red eléctrica española gracias a su gestión proactiva, orientada a agilizar la conexión y dar cabida a un volumen creciente de instalaciones.

Mejoras en la información y los trámites

Las mejoras introducidas por e-distribución en la tramitación del autoconsumo —tanto en los procesos de validación de la información a aportar por los clientes, como en la información del estado del proceso de tramitación facilitada a los clientes— han contribuido, en estos últimos años, a agilizar la activación de estos suministros a la red.

La web de e‑distribución, a través de un proceso de mejora continua, se viene reforzando con nuevas funcionalidades que facilitan y hacen más ágil la gestión de las solicitudes. La plataforma ofrece información completa y actualizada sobre las distintas modalidades de autoconsumo, los trámites necesarios y un apartado de preguntas frecuentes que ayuda a resolver dudas desde el primer momento.

Además, a través del área privada, los clientes pueden realizar un seguimiento en tiempo real del estado de su solicitud de autoconsumo y conocer en todo momento en qué fase del proceso se encuentra.

Los formularios web tienen un formato simplificado para identificar con mayor facilidad la documentación requerida a los clientes, incorporándose notificaciones automáticas que informan de los siguientes pasos a seguir hasta la activación del suministro.

Como medidas adicionales, la web de e‑distribución cuenta con una herramienta de validación de ficheros (validador de ficheros TXT) que detecta errores de formato en la documentación que el cliente debe aportar en el proceso de alta del autoconsumo, —exigida por la normativa aplicable a los autoconsumos colectivos—. Esto permite a los clientes detectar en el momento inicial de la tramitación del proceso los posibles errores de la documentación, evitando retrasos y reinicios del proceso y garantizando una tramitación más rápida y eficiente.

También se dispone de un simulador que permite comprobar si se cumplen las distancias establecidas en la regulación para la conexión de instalaciones de autoconsumo a través de la red.

En caso de duda, existe un número de teléfono (900 920 974) para atender las consultas sobre autoconsumo.