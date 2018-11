Meliá Villaitana, el hotel para los amantes del golf

Este fin de semana se celebra la final del torneo de golf de Meliá Hotels International en el Meliá Villaitana y durante el siguiente fin de semana acogerá el Costa Blanca Benidorm Senior Masters, dos citas imprescindibles del golf de nuestro país.

El Meliá Villaitana es más que un hotel, es un complejo en el que disfrutar de una escapada perfecta junto al mar con la posibilidad de disfrutar de 2 campos de golf, ambos con 18 hoyos y con el exclusivo e inconfundible sello de Nicklaus Design.

Por ello, no sorprende que sea el lugar elegido para importantes citas del golf en nuestro país. A sólo 20 minutos de Alicante, es un hotel perfecto para disfrutar de la tranquilidad de las vistas al mar, al Puig Campana, sin renunciar a la cercanía del skyline de la ciudad.

Está formado por 25 edificios individuales, un pequeño pueblo mediterráneo con un estilo arquitectónico único en el que se reproducen las pintorescas plazas y rincones históricos de la región. Un lugar de ensueño en el que disfrutar de agradables paseos por los diferentes rincones que esconde.

Además, aquellos que busquen algo más deben probar la experiencia The Level at Meliá Villaitana, es única y personalizada en la que cada detalle ha sido creado especialmente para ti. Pone a tu disposición servicios y estancias exclusivas que no te querrás perder.

Un hotel, dos campos de golf

El Meliá Villaitana es el hotel perfecto para los amantes del golf. En un entorno dotado de un especial microclima, sus dos campos llevan el sello Nicklaus Design: Campo Poniente y Campo Levante.

El Campo de Golf de Levante Par 72 se extiende entre la sierra de Finestrat y el Mar Mediterráneo con impresionantes vistas de la Costa Blanca. Este es un campo de estilo americano que cuenta con más de 6.576 metros de longitud, calles anchas y greens moldeados de forma exquisita para llevar a buen fin tu golpe.

Por otro lado, el Meliá Villaitana también cuenta con el Campo de Golf de Poniente Par 62, de 3.858 metros de longitud y con espectaculares vistas al mar y a la montaña. Este campo, está compuesto por diferentes Pares 3 (10 hoyos) y Pares 4 (8 hoyos), contando con cuatro marcaciones de salidas y disfrutar de un recorrido de menor duración, de aproximadamente 3 horas y media.

Naturaleza y deporte se unen en unos campos de césped bermuda princess (Cynodon Dactilon), que garantiza una perfecta jugabilidad a todos los niveles en los recorridos a través de sus sus tees, calles (fairways) y rough. Además, sus greens están perfilados la variedad providence. Aquellos que lo deseen disponen del campo de prácticas para ensayar el swing antes de pisar el green y Villaitana Golf, también ofrece clases de golf para aquellos que quieran perfeccionar su técnica. Además, tras una jornada de golf, el Meliá Villaitana ofrece la posibilidad de tomarse algo y comentar las jugadas en la espectacular terraza de la Casa Club.

Gastronomía mediterránea

La gastronomía es una de las experiencias más valiosas de la costa mediterránea y algo impresionable en cualquier evento deportivo o de cualquier otro carácter, por ello, el Meliá Villaitana cuenta con una amplia y cuidada oferta gastronómica basada en una selección de los productos más frescos del mercado. Los restaurantes Trasluz y Buffet Casa Azul proponen platos inspirados en la cocina mediterránea y la internacional; el primero con una carta novedosa y vanguardista que nos incita a soñar despiertos, y el último con una estación de show cooking con la que deleitarse.

Cuenta también con el Restaurante Barbacoa, un grill tradicional de cocina en vivo, y con Casa Nostra que ofrece la mejor cocina italiana en el Patio de los Naranjos, uno de los enclaves más privilegiados del Meliá Villlaitana. Además, con un ambiente más informal, se puede encontrar el Bar La Tasca, que ofrece una cuidada propuesta de tapas, raciones y pintxos al más puro estilo español tanto para almorzar como para cenar.