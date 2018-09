Una cena secreta en ‘Casa Manolo’ resquebraja el comité de expertos que elegirá al presidente de RTVE

Se celebró el jueves 6 de septiembre y fue convocada por mail por Carmen Caffarell, experta propuesta por el PSOE Se ha descubierto porque Caffarell incluyó por error a miembros que no eran afines al PSOE

Una cena secreta entre los miembros afines al PSOE en el comité de expertos que elegirá al nuevo presidente de RTVE, celebrada el jueves 6 de septiembre en el restaurante madrileño ‘Casa Manolo’, ha resquebrajado este conjunto de expertos -17 en total- que está en pleno proceso de elección del nuevo presidente de la Corporación, bajo la fórmula del concurso.

El cónclave ha sido descubierto por parte del resto de los miembros de este comité porque Carmen Caffarell, propuesta por el PSOE, incluyó por error en el mail de la convocatoria a algunos miembros que no eran afines al PSOE.

Entre los convocados estaban también los expertos propuestos por los partidos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy: PNV, PDeCAT y ERC.

Fuentes del comité señalan a Caffarell como la organizadora del evento puesto que ella envió el mail con la convocatoria al resto de comensales. “Yo no he organizado nada”, asegura tajante Caffarell a este diario. “Me dais un protagonismo que no tengo”, insiste. Ante la pregunta de si esa cena existió y si ella participó, la también consejera de Telemadrid repite que “yo no he organizado nada, es lo que os puedo decir”.

El comité de expertos de RTVE -que está ahora en pleno proceso de puntuación de los curriculums antes de pasar a valorar los planes de gestión de la Corporación- está compuesto por 17 miembros de partidos de todo el arco parlamentario. Caffarell forma parte de los propuestos por el PSOE, junta a Diego Carcedo -presidente del comité- y Josep Lluís Micó. Además, están los dos de Podemos, Enrique Bustamante y Francisco Sierra, e Isabel Tajahuerce, pactada entre PSOE, Podemos y PNV. Eso hacen un bloque de seis en total en la izquierda.

Por parte del PP hay cinco: Andrés Martín, Mauricio Fernández, Jesús María Mellado, Juan Roldán y María José del Pilar. A éstos hay que unir otros dos por parte de Ciudadanos, Isabel Fernández y Sandra Fernández, que forman los siete del bloque de la derecha. Los otros cuatro miembros son Estefanía Jiménez (PNV), Toni Folguera (PDeCAT), Enric Marín (ERC) y José María Noguerol (Nueva Canarias).

“Mala pinta”

La cena secreta de ‘Casa Manolo’ ha levantado los recelos de una parte del resto del comité. “No es serio que el bloque de la izquierda se reúna en pleno concurso, en secreto, la noche antes de tener reunión el viernes”, explica un miembro del comité.

“¿Para qué se reúnen? Los demás no hemos recibido instrucciones de ningún partido y esa reunión hace sospechar que no era para conocerse mejor. Caffarell es una persona cercana a Fran Llorente y ella y Bustamante, de Podemos, están llevando la voz cantante de ese bloque”, explica esta fuente.

Otro miembro del comité de expertos desconocía la existencia de esa cena. “No sé nada de esa cena. La única vez que nos hemos reunido todos fue a tomar unas cañas el día que nos nombraron al lado del Congreso. Pero no me parece anormal que la gente quede a cenar”, explica.