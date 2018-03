Los trabajadores de Amazon amenazan con más huelgas y boicot si la empresa no cede

La primera huelga de Amazon en España ha tenido un seguimiento “masivo”. Los trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) han realizado paros de 48 horas, este miércoles y este jueves, que han sido secundados por el 95% de la plantilla, según los sindicatos. “Anoche (miércoles) y esta mañana de jueves la huelga ha tenido incluso más seguimiento que ayer, miércoles”, apunta Rosa García, representante del comité de huelga de UGT.

Amazon anunció su primera maniobra para frenar los paros a la prensa: una subida salarial del 1,6% hasta el 5,6% anual. Los sindicatos aseguran que aún no han recibido esta comunicación oficial y creen que es “una subida trampa. Sólo beneficia a los trabajadores de la categoría inicio, fundamentalmente trabajadores temporales. Nosotros queremos un incremento para toda la plantilla“, mantienen fuentes sindicales de CCOO.

Todos los trabajadores mantienen la esperanza en que la huelga dé sus frutos. “Confiamos en que la empresa nos haya escuchado y se siente a negociar porque la huelga es una herramienta, no el objetivo“, apuntan. Sin embargo, no descartan más paros. “Lo analizaremos y si la empresa no cambia de postura, la hoja de ruta puede terminar en una huelga indefinida“, subrayan las mismas fuentes consultadas.

Boicot contra los productos de Amazon

De la misma manera que el comité de huelga analizará convocar o no más paros, también calibrará la opción de continuar con el boicot iniciado el pasado 14 de marzo y que previsiblemente termina este jueves, 22 de marzo.

“Si no ofrecen una propuesta buena, que tenga en cuenta el resto de puntos del convenio que teníamos, seguiremos pidiendo a los consumidores que hagan boicot contra los productos de Amazon”, sostienen.

El resto de puntos al que hacen referencia los sindicatos no sólo pasa por un incremento salarial. También contemplan el mantenimiento del Complemento de Incapacidad Temporal (baja por enfermedad); el complemento por nocturnidad -a día de hoy en el centro madrileño es del 25% y en el sectorial del 20%- y el precio de las horas extra“.

Refuerzos en la nave de El Prat

Los trabajadores sostienen que ni este miércoles ni este jueves ha salido un sólo camión con los pedidos. “En la nave de El Prat reforzaron los turnos de tarde y de noche porque tenían miedo de que les llegara una cantidad muy grande de pedidos. Sin embargo, gracias al boicot de los consumidores, salió la mitad de lo que esperaba”, aseguran fuentes sindicales.

No sólo no salió ningún camión, sino que también sostienen que “este miércoles entraron 38 personas de ETT y este jueves 15”. Desde la compañía no dan cifras oficiales sobre cómo han afectado los paros a los consumidores, pero fuentes oficiales reconocieron que “podría haber retrasos en los pedidos” y aseguraron que, en ese caso, el servicio de atención al cliente de Amazon “trabajará cada caso de forma individual”.