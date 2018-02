Coca-cola se adelanta a las regulaciones: reduce a la mitad el azúcar de sus productos desde el 2000

Coca-Cola en España ha reducido a casi la mitad, un 44,8%, el aporte de azúcares por litro del total de ventas de sus bebidas desde el año 2000 y un 9,1% en 2017 respecto al año anterior, según datos de la compañía, que se adelanta así a regulaciones como el impuesto a las bebidas azucaradas que entró en vigor en Cataluña en mayo de 2017.

La multinacional señala que las bebidas sin azúcar o sin calorías coparon el 38% de sus ventas en España durante 2017. De acuerdo a los mismos datos, desde 2014 la compañía ha reducido el porcentaje de azúcares añadidos de diversos productos de algunas de sus marcas más relevantes.

Así, en Fanta Naranja y Fanta Limón se ha reducido el contenido de azúcar añadido un 40 y un 41,1% respectivamente, en Sprite un 81,8%, y en Powerade un 34,6%. En el caso de Nordic Mist Tonic Water la reducción del contenido de azúcares alcanza el 8,5%.

Actualmente, la compañía dispone de 262 referencias de bebidas y ofrece una versión sin azúcar añadido en cada una de sus marcas. En concreto, del total de referencias en la gama de bebidas que Coca-Cola en España comercializa en nuestro país, 118 corresponden a productos sin azúcar añadido, light/ligero o zero. Respecto al aporte de azúcar de productos de Coca-Cola a la dieta en España, su contribución en 2017 fue de 5,48 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y 22,4 kilocalorías por cada 100 mililitros.

En el caso específico de las bebidas de la marca Coca-Cola, Coca-Cola zero azúcar y Coca- Cola sabor light (sin azúcar), junto a sus variedades Coca-Cola zero azúcar cherry, Coca- Cola zero azúcar zero cafeína, Coca-Cola sabor light limón (sin azúcar) y Coca-Cola sabor light sin cafeína (sin azúcar) ya suponen en nuestro país el 41% del total de ventas en este segmento.

La empresa ha subrayado que lleva más de 30 años ofreciendo bebidas sin azúcares añadidos, con lanzamientos como la Coca-Cola light sin azúcar, en el año 1984; Nestea sin azúcar, una década más tarde; o Coca-Cola light sin azúcar y sin cafeína, en 1998; junto a otros más recientes como Coca-Cola zero azúcar, en el año 2006, Fanta zero sin azúcar añadido, en 2008, o Aquarius zero azúcar, en 2015,entre otros.