Vodafone reclama 1.500 euros de roaming a un cliente al que, según confirma la empresa de telefonía a través de un mensaje SMS y por Twitter, ya tenía el servicio incluído en su tarifa. El cliente ha interpuesto un requerimiento en la secretaría de Estado de Agenda Digital.

Lo hechos ocurren el pasado mes de diciembre cuando Ricardo realiza un viaje a Rusia y a Turquía. Este último país se encuentra dentro de la ‘zona 1’ de tarificación, sin embargo, Rusia pertenece a la ‘zona 2’, por lo que aquellos países fuera de la Unión Europea tienen una facturación distinta.

El 4 de diciembre, días previos al viaje, llama al teléfono 123 de Atención al Cliente para activar una tarifa, Vodafone Mundo, que incluyen el roaming en la “Zona Mundo por 15€/día (IVA incluido). El cliente puede disfrutar de su tarifa nacional en estos países” tal y consta en la web de la compañía de telefonía. Le confirman que dentro de su tarifa está incluido el servicio Vodafone Mundo. Aún así, Ricardo vuelve a preguntar por ello una segunda vez. Insiste en que “si finalmente no tengo que activar ninguna tarifa y se me contesta confirmando que dicha oferta está activa”.

“Vodafone me dice que me cortaran la línea y al cabo de 5 minutos me quedo sin servicio”

Cuál es su sorpresa cuando, dos días después, recibe una llamada de Vodafone informándole de un consumo de datos que alcanza los 1.240 euros. Ricardo procede a abrir una incidencia que Vodafone le deniega. En declaraciones a OKDIARIO, Ricardo relata que el 26 de diciembre recibe “otra llamada de Vodafone informándome que tengo una factura de 1545,7 euros. Se corta la llamada”. Añade que vuelve a llamar y le “dicen que mi reclamación ha sido denegada”.

Le indican que, en el informe de Atención al Cliente del 4 de diciembre, la operadora sólo dice le notifican sobre las tarifas fuera de la UE. Es entonces cuando Ricardo vuelve a abrir una incidencia y exige a Vodafone que se escuchen la grabación al servicio 123 de Atención al Cliente. Ricardo se niega a pagar una cantidad que la propia empresa, incluso por twitter, le confirma tener activa.

¿La respuesta de Vodafone? “Me dicen que me cortaran la línea y al cabo de 5 minutos me quedo sin servicio” a punta Ricardo. Él tiene abierta una reclamación en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en la propia empresa de telefonía, e incluso, en la Secretaría de Estado de Agenda Digital.

Después de reclamar durante días y dar a conocer su caso por redes sociales, Vodafone le vuelve a dar de alta la línea. Desde entonces, la operadora le atormenta a SMS recordándole la deuda.

Vodafone: “depende si el cliente se excede de los minutos”

Vodafone ha querido poner en conocimiento a OKDIARIO de las distintas zonas de roaming, una información ya consultada por este periódico y que aparece en la propia web de empresa. Desde Vodafone inciden en que las facturaciones de las tarifas de viaje en Vodafone Mundo “dependen una vez que se exceden los minutos y datos que tenga el usuario contratado dentro de la tarifa”.