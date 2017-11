Los trabajadores de Lidl, en pie de guerra: “Pisotean nuestros derechos”

Los trabajadores de Lidl no pueden más. La firma de un convenio en junio de 2016 -acordado en marzo- para establecer los derechos de los empleados de la multinacional se ha quedado en papel mojado, según denuncian desde el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO). Los trabajadores aseguran que la empresa está “pisoteando nuestros derechos” porque “no se está cumpliendo el convenio” tanto en materia de horarios como en

La situación les ha llevado a convocar protestas el próximo 4 de diciembre en una tienda de cada comunidad autónoma -menos en Navarra, porque es festivo-. Quieren alzar la voz para que dé un giro de 180 grados: “no podemos trabajar menos de cuatro horas a la semana de la misma manera que no podemos trabajar más de 40, según el acuerdo que firmamos. Hay días en que los supervisores te mandan a casa porque hay poco trabajo y no cuenta como día trabajado, así que debes las horas, después de gastar el dinero en transporte público o en una niñera si lo necesitas. Te ponen las horas que quieren cuando quieren por lo que no se hacen los descansos y por ello creemos que deben ir a cargo de la empresa ”, cuenta Ángel, un trabajador de la empresa.

En el convenio también se recoge la organización del horario de la plantilla. “Los horarios deberán ser adjudicados individualmente a cada trabajador/a, de manera que, con siete días de antelación al inicio del mes planificado, pueda conocer y controlar la jornada a realizar”. Pero, esta norma dista mucho de lo que viven los empleados a diario: “no sabemos los horarios porque los cambian a diario, igual que los turnos”.

Esto, según cuenta Ángel, afecta sobre todo a aquellos que tienen una jornada parcial y que quieren compaginar este trabajo con otro. “Tienen un horario hoy, de repente mañana te cambian de turno, al día siguiente lo tienes partido, luego acumulas horas…”.

La falta de organización en el horario, según denuncian desde CCOO, se traslada directamente al campo económico con los cálculos de las horas extra. “La organización está tan mal que les deben muchas horas. Al final, algunos han cobrado el mismo salario que si trabajasen 20 horas. Lo que reclamamos es que a los que les deban horas, que se les pague; mientras que las horas acumuladas como consecuencia de que los supervisores manden a casa a los trabajadores, vayan a su cargo”.

Huelga en Navidad

Si la situación no cambia después de las protestas, irán a huelga los días clave para el sector del consumo: el 24 y el 31 de diciembre y el 5 de enero, que coincide con la víspera del Día de los Reyes Magos. Además, de manifestarse, han elevado la causa a los tribunales y desde el sindicato ya preparan la demanda para llevarla a la Audiencia Nacional.

La cadena de supermercados es de origen alemán aunque opera en España y otros países. Por ello, desde el sindicato también consideran que Lidl Internacional “debe estar al tanto” de lo que está sucediendo en las plantillas de nuestro país. “Queremos que se cumpla lo que se firme, que la gente tenga horarios dignos para conciliar su vida”.

Lidl apuesta por el diálogo y se compromete a cumplir el convenio

Lidl no se ha mostrado indiferente ante el revuelo que hay entre sus trabajadores. Desde la compañía subrayan que el “progresivo despliegue”del convenio colectivo se está realizando desde hace un año y medio y además, mantienen su apuesta por el “diálogo continuo entre la empresa y los sindicatos, hecho que ha permitido alcanzar de forma exitosa muchas de las ambiciosas metas contempladas en el acuerdo”, explican fuentes oficiales de la compañía.

“La complejidad de pasar de 52 convenios provinciales previos a un único convenio de empresa y la voluntad de Lidl de disponer del mejor convenio colectivo del sector requieren de una continua necesidad de diálogo entre empresa y representantes de los trabajadores. En este sentido, seguimos apostando por este diálogo continuo y fluido para lograr conjuntamente la consecución de los retos pendientes en el despliegue completo del convenio”, afirman.

Las mismas fuentes consultadas desmienten que haya horas extras pendientes de pago porque “Lidl paga todas las horas trabajadas”.

Desde la compañía aseguran que la firma del convenio colectivo -que “ha homogeneizado las relaciones laborales de todos sus empleados en España”- es un “hito” para la empresa porque “ha logrado disponer de un único marco laboral para sus más de 12.500 empleados. Desde su puesta en marcha, la empresa mantiene un firme compromiso con el cumplimiento de este ambicioso convenio, que ya en su momento fue catalogado como el mejor del sector”, explican fuentes oficiales.