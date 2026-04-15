El emprendimiento en Perú no es una moda pasajera, sino una realidad estructural. Es un hecho: se trata de uno de los países más emprendedores de la región, y cuenta con millones de pequeños negocios activos. Por ver algunos números:

Solo entre abril y junio de 2025 se crearon más de 88.000 empresas en Perú.

En 2024 las Mypes representaron el 99,7% de las empresas peruanas y hasta un 14% del PIB nacional.

Estos datos, sin embargo, tienen otra vertiente más oscura, ya que no todos los negocios sobreviven. En el mismo periodo de 2025 en que se crearon más de 88.000 empresas, también se cerraron 58.120 de ellas.

Es buena idea, por tanto, atender a qué negocios funcionan mejor a la hora de plantearse emprender. ¡Aquí tienes algunas propuestas!

1. Negocios de comida: siempre funcionan (si das buen servicio y sabes diferenciarte)

El sector gastronómico siempre está fuerte, y tiene un peso particular dentro del sector comercio, que ocupa casi el 40% de los nuevos negocios en Perú.

Sin embargo, no basta con abrir un puesto o un pequeño local. Lo que funciona ahora anda más bien por:

Propuestas especializadas (como comida casera, regional, saludable, extranjera).

Delivery o Dark Kitchen (establecimientos sin servicio de sala, pensados directamente para llevar).

Marca personal fuerte (establecimientos con redes sociales muy activas y una identidad personal o colectiva muy clara).

La clave en estos negocios no es competir por precio (una carrera que no interesa seguir, porque siempre acaba en la devaluación total), sino por concepto.

2. Servicios digitales y freelance: bajo costo, alta demanda

Cada vez son más los peruanos que trabajan por su cuenta en servicios digitales. Lógico, ya que es uno de los sectores con barreras de entrada más bajas: solo necesitas conocimientos, talento y un ordenador.

Precisamente este ecosistema de constante creación de empresas, muchas de ellas pequeñas y sin estructura pero con total necesidad de presencia digital, hace que exista una alta demanda para servicios como:

Gestión de redes sociales para negocios locales.

Diseño gráfico y de marca.

Edición de video.

Asistencia virtual.

Los profesionales que se van consolidando tienen más facilidades para ampliar cartera de clientes con empresas mayores, multinacionales peruanas con presencia fuera (tipo Alicorp), multinacionales extranjeras con presencia en Perú (como la española Movistar o la chilena Cencosud) o empresas digitales con sucursales online, como el casino PlayUZU Perú, cuya casa madre está en Reino Unido.

3. Comercio online: mejor si tiene enfoque local

La venta de productos por internet no ha dejado de crecer, pero las dinámicas de compra y venta han evolucionado. Lo de “revender por Instagram” ya no funciona, conviene orientarse en otras direcciones:

Productos con identidad local definida, como ropa, artesanía, productos peruanos.

Tiendas de nicho que ataquen a un público muy concreto: fitness, mascotas, maternidad, etc.

Ventas combinadas mediante redes sociales y marketplaces.

Fundamental un previo estudio del mercado, las necesidades y las oportunidades existentes para definir bien qué comercio poner en marcha, y de qué manera.

4. Servicios personales: demanda constante

Con una economía urbana creciente y vibrante, y un ritmo de vida cada vez más acelerado, los servicios prácticos han sido y siguen siendo una apuesta relativamente segura. Es un campo con muchas posibilidades, y mil ejemplos de negocios que funcionan, como por ejemplo:

Barberías y estética masculina.

Servicios de uñas, belleza y estética femenina, también a domicilio.

Reparación de celulares.

Lavados de auto en local o a domicilio.

Este tipo de negocios tiene dos ventajas muy importantes: no suelen requerir una gran inversión inicial, y siempre hay demanda. Una clave esencial es una buena ubicación, o una mejor conveniencia para el cliente al desplazarse al domicilio.

5. Cursos prácticos: todo el mundo tiene necesidades

Detrás de los, por desgracia, grandes números de cierres de empresas hay muchos factores. Una de las causas de estos fracasos, y no menor, es la falta que tienen muchos emprendedores de capacitación en gestión, de habilidades empresariales, o incluso de cuestiones técnicas.

Esto abre un nicho más allá de la educación reglada, ya que se pueden ofrecer cursos de formación aplicada, cortos, útiles, prácticos, orientados al trabajo:

Cursos de Excel, Word, Photoshop, diseño, marketing digital o cualquier otra habilidad digital.

Clases de idiomas enfocadas en sectores particulares con alta demanda.

Talleres técnicos de oficios diversos.

Talleres técnicos de oficios diversos. Enseñar cosas útiles y que se puedan aplicar rápidamente es una buena manera de salir adelante.

6. Negocios basados en la sostenibilidad

Cada vez más consumidores de todo el mundo adoptan hábitos de consumo más responsables y comprometidos con el entorno, y Perú no es ajeno a esto. Por eso vemos germinar ideas relacionadas con la sostenibilidad y el ahorro, como:

La venta de ropa de segunda mano.

La gestión de productos reutilizables, como bolsas o botellas.

Negocios de reciclaje o economía circular.

Se trata todavía de un mercado emergente, pero precisamente por eso tiene un enorme potencial, sobre todo en ciudades grandes como Lima.

Las claves generales que hacen que un negocio funcione en Perú

Independientemente del camino que decida seguir un emprendedor o emprendedora (el reparto de iniciativas creadas por personas naturales en Perú es casi del todo paritario, los hombres son un 50,1% según la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística e Informática citado al principio de este artículo), hay ciertas ideas centrales que destacan entre las empresas exitosas más allá del sector al que pertenezcan:

Una baja inversión inicial permite arranques más seguros y con más margen de progresión.

La integración digital hoy ya no es un plus, es la esencia de todo. Todas las empresas que funcionan tienen presencia digital fuerte.

Enfocarse en las necesidades reales de la gente (comida, servicios, ahorro) suele dar buen resultado empresarial.

La flexibilidad y la capacidad de adaptación a nuevos contextos son esenciales.

Todo esto es doblemente cierto cuando atendemos a otro dato del mismo reporte: más del 60% de los negocios nuevos son creados por personas naturales. Esto significa que en muchos casos ese emprendimiento es autoempleo, por lo que la baja inversión, la digitalización, el foco en necesidades y la flexibilidad resultan herramientas inestimables para el éxito.

En el entorno tan dinámico que ofrece el país para este 2026, lo que marca la diferencia no es tanto el tener una idea muy original y sorprendente como saber qué necesita la gente, tener ideas útiles, y saber aplicarlas de forma práctica.