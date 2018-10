Escape Room, realidad aumentada o Big Data: así eligen a sus empleados empresas como Mapfre o Santander

The Key Talent utiliza la tecnología para agilizar los procesos de selección, evaluación y selección de candidatos La compañía prevé cerrar este año con una facturación de 3,5 millones de euros

Un grupo de jugadores encerrado en una habitación, muchos enigmas y un objetivo: escapar antes de que termine el tiempo. Los escape room, que viven su momento más dulce en España, aún tienen recorrido y ya no sólo en el terreno del ocio, también en el empresarial. La startup The Key Talent lleva este juego al escenario laboral para agilizar los procesos de selección de candidatos. Decenas de multinacionales y compañías del Ibex 35 ya utilizan esta práctica para contratar a sus nuevos empleados y captar talento.

En los escape room “ves cómo una persona discute, razona, negocia y resuelve. Esta mecánica, que utilizamos a través de la realidad aumentada, da mucha información a las empresas, que pueden ver cómo se desenvuelven los candidatos. Además, la gente no se pone nerviosa porque no se da cuenta de que le están observando”, explica José Luis Gugel, socio fundador de la consultora.

El sector retail, el sector asegurador y el financiero son predominantes en estas prácticas que ofrece la consultora. Kiabi, Ikea, Mapfre, Santalucía, Liberbank o Banco Santander son sólo algunas de las compañías que han decidido dar un paso más con la tecnología aplicada al departamento de Recursos Humanos (RRHH) para aplicarla en sus procesos de selección.

Cazatalentos en la web

Pero, los escape room no son las únicas alternativas. La tecnología va más allá y la realidad aumentada, la inteligencia artificial o el Big Data también agiliza los procesos de búsqueda de los candidatos. “Fundamos The Key Talent porque queríamos digitalizar el ciclo del talento. Ayudamos a las compañías a ser más llamativas, captar talento y a mejorar su reputación para que la gente vaya a trabajar a esa empresa; y por otro lado, filtramos los candidatos acorde a las pautas que nos dan gracias al Big Data“, cuenta Gugel.

Ahora, los candidatos ya no se encuentran en los canales tradicionales y no son activos porque es la compañía quien va en su búsqueda. El equipo de The Key Talent es el ‘cazatalentos’ de la web. “Los candidatos se mueven en Google Adwards, LinkedIn, Twitter. Tenemos un equipo de 55 empleados: 20 programadores y diseñadores, 10 personas de marketing digital y el resto dedicado a RRHH. Hacemos campañas en las redes sociales para captar candidatos, que luego segmentamos en función de lo que quiera cada empresa. Hacemos lo que se llama un Social Listening, vemos qué perfiles sigue el candidato, de qué temas le gusta hablar, qué comparte en sus redes, etc.”.

Acuerdo con E-Sports

Esta compañía, que se fundó en 2015, ya está presente en España, Latinoamérica, Reino Unido, Portugal y Costa Rica. Ahora, planean su desembarco en Argentina.

Hasta hace seis meses, sus cimientos se han mantenido sólidos con los ahorros de los tres fundadores. En marzo, un inversor creyó en ellos y captaron un millón de euros de capital privado.

La hoja de ruta viene marcada por las novedades. Además de lanzar la segunda versión de la aplicación para los escape room de realidad aumentada, han llegado a un acuerdo con E-Sports por el que “podremos establecer un algoritmo de evaluación para que cuando los gamers jueguen o entrenen, se midan algunas conductas que correlacionen los juegos con la personalidad laboral y las competencias para desempeñar su puesto de trabajo”.

El año pasado, cerraron con una facturación de dos millones de euros. Este año, pretenden cerrar en 3,5 millones. El objetivo: seis millones en 2020. El camino ha sido duro, cuenta, pero ha merecido la pena porque “esto es la cuarta revolución industrial“.