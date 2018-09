“Vendí mi empresa y ‘me tiré al vacío’ para dedicarme a ayudar a los demás”

Hace dos años, Isabel Puertas no se imaginaba la vida que tiene ahora. Una mañana de verano de 2016 se levantó como asfixiada sin entender lo que le pasaba. En un momento de reflexión se dio cuenta de que no le gustaba su trabajo cuando siempre le había apasionado. El destino fue caprichoso y apareció una persona que le incitó a traspasar su empresa, una red de clínicas dentales y franquicias de consultoría, que levantó con sus propias manos en 2011. “Al principio no lo quería ni pensar. Me tiré al vacío y en 2018 vendí mi empresa. Me veía en el camino para ayudar a los demás porque es lo que realmente me llenaba. Siempre he sido como la mami-protectora y motivadora en las empresas”, cuenta a OKDIARIO.

En la línea del coaching personal, rechazó varias propuestas hasta que conoció Being One Forum. Este evento, el mayor congreso de crecimiento personal y mindfulness de Europa, le inspiró. “Me encantaba el formato, la magnitud del proyecto, quería formar parte de algo grande. Le propuse al fundador, Antonio Moll, trabajar en la compañía y entre los dos, surgió que fuese dueña de la empresa”.

A día de hoy, han conseguido formar un equipo que viene de gestionar grandes compañías. Y, tal y como ella cuenta, ser mujer no ha sido un obstáculo para poder construir una plantilla en sintonía. “Debo ser la excepción que rompe la regla porque son precisamente los hombres los que me han promovido a mí para promocionar dentro de las empresas. En mi cabeza, no lo entiendo. Para mí un hombre es igual a una mujer y como yo misma proyecto esa creencia, creo que he tenido la gran suerte de no tener ese problema. Con 23 años ya tenía gente a mi cargo, muchos hombres, y siempre he sido la más joven. Nunca he tenido problema. Mis jefes eran hombres pero siempre me han valorado muchísimo”.

Más allá de ser mujer, Isabel es madre y quiere romper con ese tópico de “que una mujer por ser madre no puede ser empresaria o emprendedora. Hoy en día, la tecnología ha facilitado mucho las cosas, podemos trabajar desde cualquier lugar, tener a nuestros hijos al lado de una cuna, y somos igual de efectivas o más”.

Adiós, mitos

Este congreso, que se celebra en Valencia del 12 al 14 de octubre, ha conseguido reunir a 11 Best Sellersinternacionales del sector , como Daniel Goleman o Elisabeth Gilbert, especialistas en Yoga, Mindfulness, desarrollo personal, terapias alternativas, nutrición saludable, etc- y a artistas de primer nivel que también asistirán al evento para realizar actuaciones en directo, como Mónica Naranjo o Pastora Soler.

Más allá del congreso, hay decenas de personas que piensan que este tipo de prácticas tienen un fin únicamente lucrativo y son una estafa. Isabel quiere romper con el mito de ‘las sectas’. “Nunca he entendido porque una profesión X tiene que cobrar y una persona que se dedica al crecimiento personal no. Está claro que el trabajo tiene que estar remunerado, aunque sean temáticas de crecimiento personal. Hay detrás mucho esfuerzo”.

Puertas no puede elegir cuando se para a pensar en lo que más le gusta de su trabajo. “Me gusta todo: Being One es un regalo y lo estoy cuidando muchísimo”. Por eso no existen los obstáculos. “Yo lo explico como que he ido creciendo como persona y profesionalmente, con todo lo que eso conlleva. Con 25 años tienes unas expectativas diferentes a cuando tienes 30. He ido perfilando mi personalidad con mi profesionalidad, con todos los cambios que eso implica, pero más que obstáculos lo denomino crecimiento”.

Dentro de veinte años, dice, espera seguir saboreando su trabajo. Eso sí, de forma diferente, “con la sabiduría de la vida”.