El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo se disparó en 44.419 personas en agosto, una subida del 1,92% en comparación con el mes anterior, pese a los puestos de trabajo que se crean en verano, según los datos ofrecidos este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con ello, la subida ha sido la más pronunciada en un octavo mes del año desde 2019, hace siete años, cuando el desempleo subió en 54.371 personas.

La mayor parte de la subida del desempleo se concentra en el sector servicios, pese a que este se beneficia de forma especial de la época estival. Tras este ascenso, el número total de parados se situó en 2.355.918 personas.

El mayor descenso fue el de agosto de 2021, cuando disminuyó en 82.583 parados, mientras que el mayor aumento fue el registrado en 2008, cuando la crisis financiera elevó el desempleo en más de 103.000 personas en ese mes. En agosto del año pasado, el paro subió en 21.905 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 15.137 personas respecto al mes anterior. Por sectores, el paro registrado aumentó, sobre todo, en los servicios, con 28.563 desempleados más (+1,7%), seguido de la construcción (+4.669 parados, +2,9%) y la industria (+3.731 desempleados, +2,1%).

El paro en agosto

En contraste, bajó en la agricultura en 912 personas (-1,3%), mientras que aumentó en 8.368 personas (+3,5%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro avanzó en agosto en ambos sexos, aunque el incremento fue ligeramente superior en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino subió en 22.741 mujeres en comparación con julio (+1,6%), mientras que el masculino se incrementó en 21.678 desempleados (+2,4%).

Así, al finalizar el octavo mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 937.161 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.418.757 desempleadas, registrando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2008.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años subió en 36.251 desempleados en agosto (+1,7%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años aumentó en 8.168 personas (+5,1%). Sin embargo, el paro entre los menores de 25 años se mantiene por debajo de la barrera de los 170.000, situándose en 167.730 parados.

El paro registrado aumentó en agosto en las 17 comunidades autónomas respecto al mes anterior. Los mayores incrementos mensuales en términos absolutos se registraron en Cataluña (+14.594 desempleados), Comunidad de Madrid (+6.881) y Comunidad Valenciana (+5.847).

En la ciudad autónoma de Ceuta, el desempleo se redujo en agosto en 148 personas, lo que supone un descenso en valores relativos del 1,7%. En cuanto a las provincias, el desempleo registrado descendió en tres: Málaga (-409 desempleados), Ceuta (-148) y Las Palmas (-94), y subió en las 49 restantes, sobre todo en Barcelona (+10.743 desempleados), Madrid (+6.881) y Valencia (+3.080).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 15.956 desempleados respecto al mes anterior (+4,4%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 373.577 desempleados, lo que supone 50.969 parados más que hace un año (+15,80%).