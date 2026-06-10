Las cifras no mienten: el 47% de los adultos españoles opositan o se plantean ser opositores, según un estudio de 2025

España vive una fiebre sin precedentes por el empleo público. Un informe revela que casi la mitad de la población adulta ya está inmersa en el estudio de unas oposiciones o planea hacerlo próximamente.

La búsqueda de seguridad laboral frente a la volatilidad del mercado privado marca la hoja de ruta de millones de ciudadanos que aspiran a una plaza fija en la administración.

Radiografía de la función pública: casi la mitad de los adultos en España aspira a ser funcionario

El último estudio elaborado por MAD Formación en colaboración con la consultora GAD3 arroja datos contundentes sobre el panorama laboral actual. En 2025, un 20% de los adultos entre 18 y 65 años prepara activamente una oposición.

A esta cifra se suma un 27% de potenciales candidatos que se plantean dar el paso. De ellos, un 14% prevé comenzar su formación en el próximo año, mientras que un 13% lo hará sin una fecha concreta.

El perfil predominante rompe con el mito del opositor joven sin cargas. El interés se concentra en profesionales con etapas intermedias de experiencia, específicamente aquellos que llevan entre tres y cinco años en el mercado laboral (60%).

Asimismo, las responsabilidades familiares influyen significativamente: el 50% de quienes tienen cargas en el hogar optan por la estabilidad del sector público. En cuanto a los destinos preferidos, el 40% se orienta hacia cuerpos superiores, aunque las plazas del grupo C1 y las áreas administrativas, sanitarias y de enseñanza lideran la demanda.

¿Qué factores motivan el aumento de los opositores?

La búsqueda de estabilidad laboral continúa como el motor indiscutible de este fenómeno. El 48% de los opositores actuales y el 51% de los aspirantes potenciales priorizan la seguridad de un puesto asegurado frente a la incertidumbre del sector privado.

Sin embargo, el informe de MAD Formación destaca otras razones crecientes. Estas son algunas de ellas:

Vocación profesional : motiva al 21% de los candidatos actuales.

: motiva al 21% de los candidatos actuales. Conciliación: la posibilidad de equilibrar vida personal y laboral atrae a un 20% de los estudiantes.

la posibilidad de equilibrar vida personal y laboral atrae a un 20% de los estudiantes. Mejora de condiciones: especialmente valorada por perfiles con experiencia previa.

A pesar del entusiasmo, el camino hacia la plaza genera un impacto psicológico notable. El miedo a no conseguir el objetivo encabeza las fuentes de estrés (43%), seguido de la falta de tiempo para compaginar el estudio con la vida diaria (39%) y la incertidumbre por las fechas de las convocatorias (33%).

Métodos de preparación y costes del opositor español

La tecnología ha transformado la manera de estudiar. El 27% de los alumnos prefiere los cursos online con clases en directo, superando a la academia presencial tradicional, que se queda con un 24% de cuota entre los opositores actuales.

No obstante, las academias físicas siguen siendo la opción favorita (32%) para quienes todavía no han iniciado su preparación. Un dato innovador es el uso incipiente de la inteligencia artificial, empleada ya por el 14% de los candidatos como apoyo didáctico.

El uso de materiales complementarios como libros (31%) y pruebas (43%) sigue resultando fundamental para el éxito de los opositores. En términos económicos, la inversión media anual oscila mayoritariamente entre los 301 y 600 euros.

Sin embargo, preparar las oposiciones de cuerpos de seguridad exige un esfuerzo mayor: el 33% de estos candidatos gasta más de 1.000 euros al año. Los expertos recomiendan planificación y constancia, subrayando que la calidad del temario y la flexibilidad horaria son elementos fundamentales para alcanzar la meta en un entorno de alta competencia.