Red Eléctrica: “La flexibilidad laboral no implica una pérdida de derechos de los trabajadores”

El director de Recursos Humanos de Red Eléctrica de España, José Antonio Vernia, ha participado en el OKFORO sobre Innovación y Empleo que se ha celebrado este jueves en Madrid. Durante su intervención el directivo ha señalado que la regulación en materia laboral tiene que ir dirigida hacia una “mayor flexibilidad sin que ello implique una pérdida de garantías” de los trabajadores. “Las empresas tenemos que ser cada vez más ágiles porque los tiempos de adaptación son cada vez menores”, ha señalado.

Vernia ha recordado que Red Eléctrica consiguió cerrar un acuerdo con los representantes de los trabajadores en 2014 para firmar un convenio colectivo “bastante innovador”, al incorporar el concepto de jornada flexible con una parte de ella gestionada por los propios empleados. De esta forma “se fomenta la conciliación laboral y se permite que los trabajadores puedan adaptarse a las cargas de trabajo allí donde estén, acabando con la cultura del presencialismo”.

Además, con este nuevo convenio Red Eléctrica puso fin a la vinculación de los salarios al Índice de Precios al Consumo (IPC), ligando la evolución de los sueldos a la productividad de los trabajadores y al Producto Interior Bruto (PIB).

El directivo de Recursos Humanos también ha hablado del teletrabajo, un concepto que no le gusta usar y que prefiere sustituir por “trabajo no presencial”, un modelo que defiende “en función de ls posibilidades que cada negocio permita”. “La movilidad está hoy ya implantada en muchas empresas y es algo que nos puede aportar muchas más eficiencias que debemos aprovechar”.

En este sentido Vernía considera que “la legislación debe mejorar para fomentar esas flexibilidades que nos pueden a todos mucho. No nos olvidemos de un aspecto fundamental: está apareciendo un nuevo colectivo de trabajadores por encima de 65 años en activo que tienen nuevas necesidades de conciliación. Ahí tenemos una línea de trabajo que hay que encarar ya porque si no no llegamos. Fomentar y atender la diversidad de los equipos humanos es una tarea que se debe realizar desde la innovación“.

En cuanto al futuro del mercado laboral español, el directivo de Red Eléctrica ha recordado que dentro de 10 años “la actual pirámide demográfica y el estado del sistema de pensiones harán que la vida profesional se dilate incluso por encima de los 70 años“. Por ello, será necesario “fomentar medidas que permitan a las personas que lleguen a edades avanzadas en las mejores condiciones posibles”.

Una de estas herramientas ya la está utilizando la energética española mediante una evaluación de la adaptación de cada trabajador a su puesto de trabajo y que permite formar a los empleados y rotarles a otros desempeños cuando es necesario. “Así los trabajadores están a gusto y la empresa obtiene la máxima capacidad de su fuerza productiva”.